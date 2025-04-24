Hayatının İlk Depremine İstanbul'da Yakalanan Koreli Genç Yaşadığı Şaşkınlığı Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIzFFK...
Geçtiğimiz gün İstanbul'da yürekleri ağızlara getiren bir deprem meydana geldi. İstanbul'un Silivri bölgesinde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, tüm şehirde büyük bir korku ve paniğe neden oldu. Depremin ardından sayısız artçı sarsıntı yaşandı. Halk, ardı ardına yaşanan artçı depremler ve olası büyük bir İstanbul depremi ihtimali nedeniyle evlerine dönmekte tereddüt etti. Pek çok kişi geceyi sokakta geçirdi.
İstanbul'da yaşayan bir Koreli de depreme yakalandı. Depremin hemen ardından sokakta oluşan dayanışma, Koreli genci oldukça şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da Mayıs ayına günler kalmış olmasına rağmen, soğuk hava hakim.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Sen japonsun bi kere nasıl depreme yabancı olabilirsin ki...