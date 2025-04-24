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Hayatının İlk Depremine İstanbul'da Yakalanan Koreli Genç Yaşadığı Şaşkınlığı Anlattı

Hayatının İlk Depremine İstanbul'da Yakalanan Koreli Genç Yaşadığı Şaşkınlığı Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.04.2025 - 16:19

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Geçtiğimiz gün İstanbul'da yürekleri ağızlara getiren bir deprem meydana geldi. İstanbul'un Silivri bölgesinde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, tüm şehirde büyük bir korku ve paniğe neden oldu. Depremin ardından sayısız artçı sarsıntı yaşandı. Halk, ardı ardına yaşanan artçı depremler ve olası büyük bir İstanbul depremi ihtimali nedeniyle evlerine dönmekte tereddüt etti. Pek çok kişi geceyi sokakta geçirdi. 

İstanbul'da yaşayan bir Koreli de depreme yakalandı. Depremin hemen ardından sokakta oluşan dayanışma, Koreli genci oldukça şaşırttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIzFFK...
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İstanbul'da Mayıs ayına günler kalmış olmasına rağmen, soğuk hava hakim.

İstanbul'da Mayıs ayına günler kalmış olmasına rağmen, soğuk hava hakim.

Bu sebeple depremin ardından sokaklara dökülen halk soğukla da mücadele etmek zorunda kaldı. Pek çok bölgede çay ve çorba ikramı yapıldı. İnsanlar evine giremeyince, yemekler de paylaşılmaya başlandı. 

Bu dayanışmayı gören Kang Minjae isimli genç hem şaşkınlığını paylaştı hem de insanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Ali

Sen japonsun bi kere nasıl depreme yabancı olabilirsin ki...