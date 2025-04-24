Hayatının İlk Depremine İstanbul'da Yakalanan Koreli Genç Yaşadığı Şaşkınlığı Anlattı

Bu sebeple depremin ardından sokaklara dökülen halk soğukla da mücadele etmek zorunda kaldı. Pek çok bölgede çay ve çorba ikramı yapıldı. İnsanlar evine giremeyince, yemekler de paylaşılmaya başlandı.

Bu dayanışmayı gören Kang Minjae isimli genç hem şaşkınlığını paylaştı hem de insanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.