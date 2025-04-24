İstanbul Depremi Esnasında Küçükçekmece’de Bir Binanın Terasındaki Havuz Taştı

Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem tüm şehre korku ve panik yaşattı. İstanbullular artçıların devam etmesi ve büyük İstanbul depremi olması ihtimaliyle evlerine dönmek istemedi. Geceyi parklarda, arabalarda, cami avlularında geçiren vatandaşlar oldu. Sokaklardaki kalabalık hala sürmekteyken soğuk hava sebebiyle evlerine dönmeyi tercih edenler de var.

Şimdiyse deprem sırasında Küçükçekmece’de yer alan bir binanın terasındaki havuzun taştığı görüntülerle sizlerleyiz.