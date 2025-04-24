İstanbul Depremi Esnasında Küçükçekmece’de Bir Binanın Terasındaki Havuz Taştı
Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem tüm şehre korku ve panik yaşattı. İstanbullular artçıların devam etmesi ve büyük İstanbul depremi olması ihtimaliyle evlerine dönmek istemedi. Geceyi parklarda, arabalarda, cami avlularında geçiren vatandaşlar oldu. Sokaklardaki kalabalık hala sürmekteyken soğuk hava sebebiyle evlerine dönmeyi tercih edenler de var.
Şimdiyse deprem sırasında Küçükçekmece’de yer alan bir binanın terasındaki havuzun taştığı görüntülerle sizlerleyiz.
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Sarsıntı nedeniyle taşan havuzu vatandaşlar cep telefonlarıyla kayda aldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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