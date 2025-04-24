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İstanbul Depremi Esnasında Küçükçekmece’de Bir Binanın Terasındaki Havuz Taştı

İstanbul Depremi Esnasında Küçükçekmece’de Bir Binanın Terasındaki Havuz Taştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.04.2025 - 14:34

Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem tüm şehre korku ve panik yaşattı. İstanbullular artçıların devam etmesi ve büyük İstanbul depremi olması ihtimaliyle evlerine dönmek istemedi. Geceyi parklarda, arabalarda, cami avlularında geçiren vatandaşlar oldu. Sokaklardaki kalabalık hala sürmekteyken soğuk hava sebebiyle evlerine dönmeyi tercih edenler de var. 

Şimdiyse deprem sırasında Küçükçekmece’de yer alan bir binanın terasındaki havuzun taştığı görüntülerle sizlerleyiz.

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İşte o anlar 👇

Sarsıntı nedeniyle taşan havuzu vatandaşlar cep telefonlarıyla kayda aldı.

Sarsıntı nedeniyle taşan havuzu vatandaşlar cep telefonlarıyla kayda aldı.

Kaydı alan kişinin yaşadığı korku sesinden anlaşılıyordu. Artçılar devam etmekteyken vatandaşların en büyük temennisi şiddeti büyük bir depremin daha yaşanmaması.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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