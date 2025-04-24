Büyükçekmece’de Yaşayan Kadın, Deprem Sonrası Evinin Geldiği Hali Paylaştı
İstanbul’da yaşanan 6.2 şiddetindeki depremle birlikte evlerde hasarlar meydana geldi. Silivri açıklarında yaşanan ilk iki depremin ardından artçılar korkuya neden oldu. Yağmur Geçgel adlı sosyal medya kullanıcısı, Büyükçekmece Kumburgaz’da bulunan evinin son halini paylaştı. Depreme temizlik sırasında yakalandığını söyleyen genç kadının evi darmaduman olmuştu.
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Ciddi kayıplar yaşanmasa da birçok evde çatlaklar meydana geldi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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