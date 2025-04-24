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Büyükçekmece’de Yaşayan Kadın, Deprem Sonrası Evinin Geldiği Hali Paylaştı

Büyükçekmece’de Yaşayan Kadın, Deprem Sonrası Evinin Geldiği Hali Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.04.2025 - 12:11

İstanbul’da yaşanan 6.2 şiddetindeki depremle birlikte evlerde hasarlar meydana geldi. Silivri açıklarında yaşanan ilk iki depremin ardından artçılar korkuya neden oldu. Yağmur Geçgel adlı sosyal medya kullanıcısı, Büyükçekmece Kumburgaz’da bulunan evinin son halini paylaştı. Depreme temizlik sırasında yakalandığını söyleyen genç kadının evi darmaduman olmuştu.

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Ciddi kayıplar yaşanmasa da birçok evde çatlaklar meydana geldi.

Ciddi kayıplar yaşanmasa da birçok evde çatlaklar meydana geldi.

6.2 şiddetindeki depremin ardından artçılar devam etmekte. Vatandaşların deprem anına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılmaya devam ederken, deprem sonrası yaşananlar da gündemde.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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