İstanbullu Vatandaşlar Geceyi Sokakta Geçirdi: Gözleme Yapıp Dağıtanlar, Çadır Kuranlar, Ateş Yakanlar…
Dün öğlen saatlerinde Silivri açıklarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki ilk depremin ardından yaşanan 6.2 şiddetindeki deprem vatandaşlarda telaşa sebep oldu. Artçılar devam ederken evine girmek istemeyenler geceyi parklarda, arabalarında, cami avlularında geçirdi. Vatandaşların korkusu devam ediyor. Büyük İstanbul depremi paniğiyle birçok kişi şehri şehri terk etti. Dün geceden görüntüleri sizler için derledik. Gelin detaylara geçelim.
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Esenler’de mahalleli kadınlar, gözleme yapıp dağıttıkları anlarla gündeme geldi. 👇
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Benzeri bir olay dün gündüz saatlerinde de yaşanmıştı. 👇
Parklarda birçok kişi çadır kurdu. 👇
Cami avlusuna çadır kuranlar da oldu. 👇
Geceye doğru serinleyen hava sebebiyle vatandaşlar ateş yakmak zorunda kaldı. 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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