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Celal Şengör'e 'Angut' Dedi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan Celal Şengör’e 'Deprem' Hakareti!

Celal Şengör'e 'Angut' Dedi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan Celal Şengör’e 'Deprem' Hakareti!

İstanbul deprem
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.04.2025 - 07:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından biri olan Oktay Saral, sosyal medya hesabından bilim insanı Celal Şengör’e hakaret etti. Celal Şengör’ün beklenen büyük İstanbul depremi sebebiyle paylaştığı düşünceleri sırasında söylediği “İstanbul’u terk edin” sözü nedeniyle hakaret eden Oktay Saral, Şengör’e “Angut” dedi.

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İstanbul’da dün meydana gelen depremler kimsenin hayatını kaybetmesine sebep olmadı ancak insanlarda korku yaratmaya yetti.

İstanbul’da dün meydana gelen depremler kimsenin hayatını kaybetmesine sebep olmadı ancak insanlarda korku yaratmaya yetti.

İstanbul Silivri açıklarında önce 3.9 ardından da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada saat 12.49'da gerçekleşen depremin, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara segmenti üzerinde, yaklaşık 7 km derinlikte meydana geldiği ve 13 saniye sürdüğü kaydedildi. Depremin ilk analizlerine göre, fayın 15 kilometre uzunluğunda ve 9,5 kilometre genişliğinde bir segmentin kırıldığı ve fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirmenin 30 santim civarında olduğu açıklandı.

Bilim Kurulu’nda yapılan açıklamada “Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7’dir. Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Deprem sonrasında her zaman olduğu gibi bazı tartışmalar da yaşandı. Bu kez Cumhurbaşkanı başdanışmanından bilim insanı Celal Şengör’e hakaret geldi.

Deprem sonrasında her zaman olduğu gibi bazı tartışmalar da yaşandı. Bu kez Cumhurbaşkanı başdanışmanından bilim insanı Celal Şengör’e hakaret geldi.

Celal Şengör, daha önce de bir çok kez yaptığı açıklamalarda büyük İstanbul depreminin beklendiğini, bu depremin yıkıcılığının büyük olacağını ve bu nedenle de İstanbul’un terk edilmesi gerektiğini belirtmişti. 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Celal Şengör’ün bu sözlerine sosyal medya hesabından “Bu 'angut', İstanbul'u terkedin demekle ne anlatmaya çalışıyor. Bu nasıl bir akıl, bu nasıl bir hoca!” Sözleriyle tepki gösterdi.

Oktay Saral’ın X hesabından yaptığı o paylaşım:

Oktay Saral’ın X hesabından yaptığı o paylaşım:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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