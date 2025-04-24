Celal Şengör'e 'Angut' Dedi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan Celal Şengör’e 'Deprem' Hakareti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından biri olan Oktay Saral, sosyal medya hesabından bilim insanı Celal Şengör’e hakaret etti. Celal Şengör’ün beklenen büyük İstanbul depremi sebebiyle paylaştığı düşünceleri sırasında söylediği “İstanbul’u terk edin” sözü nedeniyle hakaret eden Oktay Saral, Şengör’e “Angut” dedi.
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İstanbul’da dün meydana gelen depremler kimsenin hayatını kaybetmesine sebep olmadı ancak insanlarda korku yaratmaya yetti.
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Deprem sonrasında her zaman olduğu gibi bazı tartışmalar da yaşandı. Bu kez Cumhurbaşkanı başdanışmanından bilim insanı Celal Şengör’e hakaret geldi.
Oktay Saral’ın X hesabından yaptığı o paylaşım:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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