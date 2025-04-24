Celal Şengör'e 'Angut' Dedi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan Celal Şengör’e 'Deprem' Hakareti!

İstanbul Silivri açıklarında önce 3.9 ardından da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada saat 12.49'da gerçekleşen depremin, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara segmenti üzerinde, yaklaşık 7 km derinlikte meydana geldiği ve 13 saniye sürdüğü kaydedildi. Depremin ilk analizlerine göre, fayın 15 kilometre uzunluğunda ve 9,5 kilometre genişliğinde bir segmentin kırıldığı ve fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirmenin 30 santim civarında olduğu açıklandı.

Bilim Kurulu’nda yapılan açıklamada “Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7’dir. Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir” ifadeleri kullanıldı.