Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Beklenen Büyük Depremin Ne Zaman Olacağına Dair Açıklama
Silivri'de bugün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6.2'nin hemen ardından en büyüğü 5.9 olmak üzere sürekli artçılar oldu. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, artçı depremleri göz önüne alarak büyük İstanbul depreminin ne zaman olacağına dair açıklama yaptı.
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Bugün (23 Nisan) Silivri merkezli 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Prof Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan beklenen büyük deprem hakkında açıklama geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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