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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Beklenen Büyük Depremin Ne Zaman Olacağına Dair Açıklama

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Beklenen Büyük Depremin Ne Zaman Olacağına Dair Açıklama

istanbul depremi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.04.2025 - 22:44

Silivri'de bugün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6.2'nin hemen ardından en büyüğü 5.9 olmak üzere sürekli artçılar oldu. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, artçı depremleri göz önüne alarak büyük İstanbul depreminin ne zaman olacağına dair açıklama yaptı.

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Bugün (23 Nisan) Silivri merkezli 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bugün (23 Nisan) Silivri merkezli 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

3.9 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen büyük deprem vatandaşları epey korkuturken insanlar çareyi toplanma alanları, parklar gibi alanlara gitmekte buldu.

6.2 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 5.9 olmak üzere onlarca artçı deprem olurken uzmanların yıllardır uyardığı büyük İstanbul depreminin ne zaman olacağına dair herkes meraklanmaya başladı.

Prof Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan beklenen büyük deprem hakkında açıklama geldi.

Prof Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan beklenen büyük deprem hakkında açıklama geldi.
twitter.com

Prof. Dr. Ercan, X hesabı üzerinden M5,9, M4,9, M4,8, M4,9’luk artçı depremlerin ardı ardına olmasıyla büyük depremin beklenenden hızlı gerçekleşeceğini belirtti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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