Deprem Sonrası Vatandaşların "Evlerimize Girelim mi?" Sorusuna Naci Görür'den Yanıt
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde korkutucu bir deprem meydana geldi. Endişeli vatandaşlar soluğu park ve deprem toplanma alanlarına aldı. Naci Görür, vatandaşların en çok sorduğu 'Evimize girelim mi?' sorusuna X hesabından yanıt verdi.
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Merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
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Depremin ardından vatandaşlar büyük bir depremin olup olmayacağını bilmedikleri için evlerine girip girmeme konusunda tereddüt yaşıyor.
İşte Naci Görür'ün o açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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