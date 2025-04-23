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Deprem Sonrası Vatandaşların "Evlerimize Girelim mi?" Sorusuna Naci Görür'den Yanıt

Deprem Sonrası Vatandaşların "Evlerimize Girelim mi?" Sorusuna Naci Görür'den Yanıt

Naci Görür istanbul depremi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.04.2025 - 19:55 Son Güncelleme: 23.04.2025 - 20:44

İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde korkutucu bir deprem meydana geldi. Endişeli vatandaşlar soluğu park ve deprem toplanma alanlarına aldı. Naci Görür, vatandaşların en çok sorduğu 'Evimize girelim mi?' sorusuna X hesabından yanıt verdi.

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Merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Depremden sonra 5.9, 4.4, 4.9, 4.5, 4.8 ve 3.6 büyüklüğünde artçı depremler de meydana geldi. Depremlerde herhangi bir can veya mal kaybı olmazken vatandaşlar evlerinde güvensiz hissettikleri için soluğu park ve toplanma alanlarında aldılar.

Depremin ardından vatandaşlar büyük bir depremin olup olmayacağını bilmedikleri için evlerine girip girmeme konusunda tereddüt yaşıyor.

Depremin ardından vatandaşlar büyük bir depremin olup olmayacağını bilmedikleri için evlerine girip girmeme konusunda tereddüt yaşıyor.

Prof. Dr. Naci Görür, X hesabı üzerinden bu konuda çok soru aldığını belirterek vatandaşların sorusuna yanıt verdi.

İşte Naci Görür'ün o açıklaması:

İşte Naci Görür'ün o açıklaması:
twitter.com

'Arkadaşlar, evimize girelim mi girmeyelim mi diye soruyorlar. Asistanıma da çok soru geliyormuş. Cevap şudur: Resmi organların bu binaya girmeyin dediği yerlere kesinlikle girmeyin. Resmi organlarca mühürlenmiş yerlere girmeyin. Evinizde çatlak yarık vs varsa girmeyin. Evinizden gece kolon, kirişlerden sesler geliyorsa girmeyin. Kolon, kirişlerde patlak, çatlak ve kırık varsa girmeyin. Aksi halde eviniz girin. Sevgiyle.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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