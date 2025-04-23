Depreme Yakalanmış! Esra Erol'daki Muhabir Caner, Canlı Yayına Ev Kıyafetleriyle Çıktı

Deprem sonrasında en büyüğü 5.9 olan birçok artçı sarsıntı yaşanırken İstanbul'daki pek çok insan soluğu sokakta aldı. Evlerinde güvende hissetmeyen vatandaşlar toplanma alanları ve parklara akın etti.

Esra Erol'da programında muhabir olarak yer alan Caner Toygar da deprem anında evde olan isimlerden. Deprem anında ailesiyle evden ayrılan Toygar, bugün yayına ev kıyafetleriyle çıkmak zorunda kaldı.