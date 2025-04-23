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Depreme Yakalanmış! Esra Erol'daki Muhabir Caner, Canlı Yayına Ev Kıyafetleriyle Çıktı

Depreme Yakalanmış! Esra Erol'daki Muhabir Caner, Canlı Yayına Ev Kıyafetleriyle Çıktı

Esra Erol
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.04.2025 - 17:38 Son Güncelleme: 23.04.2025 - 17:40

İstanbul'da bugün arka arkaya meydana gelen depremler hem İstanbul hem çevre illeri epey korkuttu. Pek çok insan depreme yakalandıktan sonra soluğu sokakta aldı. Bunlardan biri de Esra Erol'da programındaki Caner Toygar oldu. Deprem anında evde bulunan Toygar, ailesiyle derhal dışarıya çıkarken Esra Erol canlı yayınına evden ayrılırken üzerinde bulunan ev kıyafetleriyle çıktı. Toygar, Esra Erol'a durumu canlı yayında bildirdi.

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İstanbul'da bugün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle epey korktuk.

İstanbul'da bugün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle epey korktuk.

Deprem sonrasında en büyüğü 5.9 olan birçok artçı sarsıntı yaşanırken İstanbul'daki pek çok insan soluğu sokakta aldı. Evlerinde güvende hissetmeyen vatandaşlar toplanma alanları ve parklara akın etti. 

Esra Erol'da programında muhabir olarak yer alan Caner Toygar da deprem anında evde olan isimlerden. Deprem anında ailesiyle evden ayrılan Toygar, bugün yayına ev kıyafetleriyle çıkmak zorunda kaldı.

Muhabir Caner Toygar, deprem anında ev kıyafetleriyle dışarı çıkıp sonrasında eve geri dönmediğini açıkladı.

Muhabir Caner Toygar, deprem anında ev kıyafetleriyle dışarı çıkıp sonrasında eve geri dönmediğini açıkladı.

Toygar, kıyafetinden dolayı Esra Erol'dan canlı yayında özür dilerken ailesini güvenli bir alana götürdüğünü ve sonrasında hemen yayına geldiğini 'Böyle çıktım. Onları güvenli bir yere bıraktım. Böyle çıktım, ceket giyerim Esra hanım kusura bakmayın.' sözleriyle belirtti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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