Depreme Yakalanmış! Esra Erol'daki Muhabir Caner, Canlı Yayına Ev Kıyafetleriyle Çıktı
İstanbul'da bugün arka arkaya meydana gelen depremler hem İstanbul hem çevre illeri epey korkuttu. Pek çok insan depreme yakalandıktan sonra soluğu sokakta aldı. Bunlardan biri de Esra Erol'da programındaki Caner Toygar oldu. Deprem anında evde bulunan Toygar, ailesiyle derhal dışarıya çıkarken Esra Erol canlı yayınına evden ayrılırken üzerinde bulunan ev kıyafetleriyle çıktı. Toygar, Esra Erol'a durumu canlı yayında bildirdi.
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İstanbul'da bugün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle epey korktuk.
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Muhabir Caner Toygar, deprem anında ev kıyafetleriyle dışarı çıkıp sonrasında eve geri dönmediğini açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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