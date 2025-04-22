Star TV'nin İddialı Dizisi Kral Kaybederse Kadrosuna Yeni Oyuncu

Altuntaş'ın haberine göre bu akşam (22 Nisan) yayınlanacak bölümde karşımıza çıkacak olan Yılhan, ünlü bir cerrahı canlandıracak ve Kenan Baran kendisinden yardım isteyecek. Randevu almanın kolay olmadığı Berna'yla Kenan Baran bambaşka bir yöntemle buluşacak.

Karakterin kalıcı olup olmayacağı ise henüz belli değil.