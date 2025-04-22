Star TV'nin İddialı Dizisi Kral Kaybederse Kadrosuna Yeni Oyuncu
Star TV'nin OGM Pictures imzalı dizisi Kral Kaybederse, salı akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmaya devam ediyor. Halit Ergenç'i narsist bir karakteri canlandırdığı diziye yeni bir oyuncu geliyor. Peki, yeni oyuncunun Kenan Baran'la alakası ne?
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KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Star TV'nin iddialı dizisi Kral Kaybederse, salı akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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