onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Star TV'nin İddialı Dizisi Kral Kaybederse Kadrosuna Yeni Oyuncu

Star TV'nin İddialı Dizisi Kral Kaybederse Kadrosuna Yeni Oyuncu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.04.2025 - 15:03

Star TV'nin OGM Pictures imzalı dizisi Kral Kaybederse, salı akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmaya devam ediyor. Halit Ergenç'i narsist bir karakteri canlandırdığı diziye yeni bir oyuncu geliyor. Peki, yeni oyuncunun Kenan Baran'la alakası ne? 

Detaylar içerikte!

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Star TV'nin iddialı dizisi Kral Kaybederse, salı akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi.

Star TV'nin iddialı dizisi Kral Kaybederse, salı akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi.

Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya ve Merve Dizdar'ın başrollerde yer aldığı diziye son olarak Kızılcık Şerbeti'nde Alev'i canlandıran Müjde Uzman dahil olmuştu.

Mayıs ayında sezon finali yapması beklenen dizi hakkında Birsen Altuntaş'tan yeni bir haber geldi. Altuntaş'ın haberine göre Kral Kaybederse dizisine Kenan Baran'la alakası olan 'Cerrah Berna' karakteri gelecek.

"Cerrah Berna" rolü için gelen isim ise Açelya Devrim Yılhan!

"Cerrah Berna" rolü için gelen isim ise Açelya Devrim Yılhan!

Altuntaş'ın haberine göre bu akşam (22 Nisan) yayınlanacak bölümde karşımıza çıkacak olan Yılhan, ünlü bir cerrahı canlandıracak ve Kenan Baran kendisinden yardım isteyecek. Randevu almanın kolay olmadığı Berna'yla Kenan Baran bambaşka bir yöntemle buluşacak.

Karakterin kalıcı olup olmayacağı ise henüz belli değil.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın