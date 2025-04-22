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Talihsizliklerin Eksik Olmadığı Şakir Paşa Ailesi'nin Sezon Finali Tarihi Açıklandı

Talihsizliklerin Eksik Olmadığı Şakir Paşa Ailesi'nin Sezon Finali Tarihi Açıklandı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.04.2025 - 10:02

NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin başından talihsizlikler bir türlü eksik olmuyor. Setinde iki kez yangın çıkan, Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davayla uğraşan dizi ayrıca RTÜK'ün de sık sık radarına takılıyor. Final yapması beklenen Şakir Paşa Ailesi, yeni sezonda devam kararı alırken sezon finali tarihini erkene çekti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın dev bütçeli dizisi Şakir Paşa Ailesi, yayın hayatına başladığından beri türlü dertlerle uğraşıyor.

NOW'ın dev bütçeli dizisi Şakir Paşa Ailesi, yayın hayatına başladığından beri türlü dertlerle uğraşıyor.

Dizi setinde çıkan yangınlar, sette vefat eden çalışan, RTÜK cezaları ve Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davalar derken dizinin erken final yapmasına kesin gözüyle bakılıyordu. 2. sezonu zaman atlamasıyla gerçekleşmesi planlanan dizinin 16. bölümde sezon finali yapması beklenirken Birsen Altuntaş, sezon finalinin öne çekildiğini duyurdu.

13. bölümü düşük reklam gelirleri nedeniyle yayınlanmayan dizinin sezon finali 15. bölümde olacak!

13. bölümü düşük reklam gelirleri nedeniyle yayınlanmayan dizinin sezon finali 15. bölümde olacak!

Bir bölüm erken sezon finali yapma kararı alınan Şakir Paşa Ailesi, 15. bölümde ara verecek. Altuntaş'ın haberine göre söz konusu gelişme dizi ekibine 15. bölüm sezon finali arası olmuştur” şekilnde duyuruldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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