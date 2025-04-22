Talihsizliklerin Eksik Olmadığı Şakir Paşa Ailesi'nin Sezon Finali Tarihi Açıklandı
NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin başından talihsizlikler bir türlü eksik olmuyor. Setinde iki kez yangın çıkan, Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davayla uğraşan dizi ayrıca RTÜK'ün de sık sık radarına takılıyor. Final yapması beklenen Şakir Paşa Ailesi, yeni sezonda devam kararı alırken sezon finali tarihini erkene çekti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın dev bütçeli dizisi Şakir Paşa Ailesi, yayın hayatına başladığından beri türlü dertlerle uğraşıyor.
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13. bölümü düşük reklam gelirleri nedeniyle yayınlanmayan dizinin sezon finali 15. bölümde olacak!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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