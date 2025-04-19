Final Yapması Bekleniyordu: NOW'ın İddialı Dizisi Yeni Sezon Onayı Aldı
Yayın döneminin ara verdiği Haziran ayı yaklaşmaya başladı. Haliyle televizyon kanalları yeni sezon için hazırlıklara başladı. Yayında olan diziler için final ya da devam kararları alınırken bir karar da NOW'dan geldi. NOW, iki sezondur yayında olan dizisi için devam kararı aldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Haziran ayı yaklaşırken kanallar yayındaki dizilerin akıbetini yavaş yavaş belirlemeye başladı.
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NOW'da iki sezondur yayınlanan Hudutsuz Sevda, üçüncü sezon onayı aldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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