onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Final Yapması Bekleniyordu: NOW'ın İddialı Dizisi Yeni Sezon Onayı Aldı

Final Yapması Bekleniyordu: NOW'ın İddialı Dizisi Yeni Sezon Onayı Aldı

yerli dizi Hudutsuz Sevda
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.04.2025 - 22:33

Yayın döneminin ara verdiği Haziran ayı yaklaşmaya başladı. Haliyle televizyon kanalları yeni sezon için hazırlıklara başladı. Yayında olan diziler için final ya da devam kararları alınırken bir karar da NOW'dan geldi. NOW, iki sezondur yayında olan dizisi için devam kararı aldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haziran ayı yaklaşırken kanallar yayındaki dizilerin akıbetini yavaş yavaş belirlemeye başladı.

Haziran ayı yaklaşırken kanallar yayındaki dizilerin akıbetini yavaş yavaş belirlemeye başladı.

Yayındaki dizilerin final yapıp yapmayacağı bu dönemlerde belirlenirken NOW'dan ilk açıklama geldi. Bu sene reklam sayısının düşmesi ve artan dizi maliyetlerinin toplanan reklam gelirinin altında kalması nedeniyle pek çok dizinin final yapması bekleniyordu. NOW, iki sezondur yayında olan dizisi için devam kararı aldı.

NOW'da iki sezondur yayınlanan Hudutsuz Sevda, üçüncü sezon onayı aldı.

NOW'da iki sezondur yayınlanan Hudutsuz Sevda, üçüncü sezon onayı aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi yeni sezonda yeni bir konseptle ekran yolculuğuna devam edecek. Altuntaş, reklam gelirleri nedeniyle Hudutsuz Sevda'nın erkenden sezon finali yapacağını ve 63. bölümle ekran arasına gireceğini açıkladı. Buna göre Hudutsuz Sevda, mayıs ayının ilk haftası sezon finaliyle ekrana gelecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Mustafa Dilek

saçma sapan diziler ile vakit kayıp etmeyin dışarı çıkın temiz hava alın spor yapın kitap okuyun beyninizi saçmalıklarla doldurmayın