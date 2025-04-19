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Sibel Taşçıoğlu, Şerbo'da Pembe'nin Cenaze Sahnesindeki "Çocuklarını" Övmelere Doyamadı

Sibel Taşçıoğlu, Şerbo'da Pembe'nin Cenaze Sahnesindeki "Çocuklarını" Övmelere Doyamadı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.04.2025 - 17:13

Kızılcık Şerbeti'nin 97. bölümü Pembe karakterinin cenazesiyle başladı. Sibel Taşçıoğlu, karakteri Pembe'nin ölümüyle diziye veda ederken cenaze sahnesine Pembe'nin çocuklarını canlandıran Emrah Altıntoprak, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün performansı damga vurdu. Sibel Taşçıoğlu, genç oyuncuların performansına kayıtsız kalamayıp paylaşımda bulundu.

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Kızılcık Şerbeti'nin 97. bölümü son derece dramatik sahnelerle başladı.

Kızılcık Şerbeti'nin 97. bölümü son derece dramatik sahnelerle başladı.

Önceki bölümde zehirlenerek vefat eden Pembe'nin cenazesiyle başlayan yeni bölümde Şerbo seyircisi gözyaşlarını tutamadı. Doğukan Güngör, Ceren Karakoç ve Emrah Altıntoprak, anne acısı yaşayan bir evladı nefis bir performansla canlandırırken o anlar haliyle sosyal medyadan övgü dolu yorumlar aldı.

Fakat tek övgü seyirciden gelmedi!

Fakat tek övgü seyirciden gelmedi!

Dizide Mustafa karakterini canlandıran Emrah Altıntoprak, yeni bölümün bitmesinin ardından Instagram hesabından Pembe ve Apo karakterlerinin fotoğrafını Model grubunun Pembe Mezarlık şarkısı eşliğinde paylaştı. Söz konusu paylaşımı alıntılayarak kendi hesabında paylaşan Sibel Taşçıoğlu, ayrıca üç genç oyuncuyu etiketleyerek 'Harika oynadınız canlarım... Sonuna kadar parlayın.' yazdı.

İşte Sibel Taşçıoğlu'nun o paylaşımı:

İşte Sibel Taşçıoğlu'nun o paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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