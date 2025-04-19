Sibel Taşçıoğlu, Şerbo'da Pembe'nin Cenaze Sahnesindeki "Çocuklarını" Övmelere Doyamadı
Kızılcık Şerbeti'nin 97. bölümü Pembe karakterinin cenazesiyle başladı. Sibel Taşçıoğlu, karakteri Pembe'nin ölümüyle diziye veda ederken cenaze sahnesine Pembe'nin çocuklarını canlandıran Emrah Altıntoprak, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün performansı damga vurdu. Sibel Taşçıoğlu, genç oyuncuların performansına kayıtsız kalamayıp paylaşımda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin 97. bölümü son derece dramatik sahnelerle başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat tek övgü seyirciden gelmedi!
İşte Sibel Taşçıoğlu'nun o paylaşımı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın