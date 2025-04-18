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Esra Erol, Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Kayınvalide-Damat Aşkı Hakkında Konuştu

Esra Erol, Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Kayınvalide-Damat Aşkı Hakkında Konuştu

Esra Erol
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.04.2025 - 21:54

atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında Türkiye'yi ayağa kaldıran bir olay işlendi. Kayınvalide Güldane ve damat Cuma'nın gizli aşkı gündeme bomba gibi düşerken ikili zihinsel engelli Dilek’e yönelik tehdit ve şiddet uyguladıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklandı. Bir ödül törenine katılan Esra Erol, programdaki olay hakkında konuştu.

KAYNAK: Magazin Burada

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Esra Erol'un atv'de yayınlanan programında büyük bir skandal patladı.

Esra Erol'un atv'de yayınlanan programında büyük bir skandal patladı.

Kayınvalide Güldane ve damat Cuma arasındaki yasak aşk ifşa olurken ayrıca kayınvalidenin damadından hamile kaldığı iddia edildi. 

Güldane ve Cuma'nın zihinsel engelli Dilek’e yönelik tehdit ve şiddet uyguladıkları belirlenmiş, kamuoyunun tepkisini çeken olay sonrası gözaltı süreci başlamıştı. Soruşturmanın ardından iki isim de tutuklanarak cezaevine gönderilirken Cuma gazetecilerin 'Utanmadınız mı kayınvalidenizle birlikte olmaya?' sorusuna ise 'Yoo...' diye yanıt vererek herkesi şoke etmişti.

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrasında Esra Erol ilk kez konuştu.

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrasında Esra Erol ilk kez konuştu.

Bir ödül törenine katılan Esra Erol, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Magazin Burada kameralarına konuşan Erol, söz konusu olayı işlediği için aldığı eleştiriler karşısında 'Biz işimizi yapıyoruz' derken kayınvalide-damat ilişkisi hakkında da konuştu.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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