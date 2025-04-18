Esra Erol, Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Kayınvalide-Damat Aşkı Hakkında Konuştu
atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında Türkiye'yi ayağa kaldıran bir olay işlendi. Kayınvalide Güldane ve damat Cuma'nın gizli aşkı gündeme bomba gibi düşerken ikili zihinsel engelli Dilek’e yönelik tehdit ve şiddet uyguladıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklandı. Bir ödül törenine katılan Esra Erol, programdaki olay hakkında konuştu.
KAYNAK: Magazin Burada
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Esra Erol'un atv'de yayınlanan programında büyük bir skandal patladı.
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Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrasında Esra Erol ilk kez konuştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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