Finale Sayılı Bölüm Kala İnci Taneleri'nin Dilber'inden Yeni Dans Şovu Geldi!
Kanal D'nin 2 sezondur yayınlanan dizisi İnci Taneleri'nin büyük finaline 5 bölüm kaldı. 45. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanan İnci Taneleri, 40. bölümüyle seyircisine büyük bir sürpriz yaparak fenomen olan Dilber dansını farklı bir repertuvarla ekrana getirdi.
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Kanal D'nin fenomen dizisi İnci Taneleri, dün (17 Nisan) 40. bölümüyle ekrana geldi.
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Finale haftalar kala Dilber'den yeni dans şovu geldi!
İşte Dilber'in son dansı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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