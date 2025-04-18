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Finale Sayılı Bölüm Kala İnci Taneleri'nin Dilber'inden Yeni Dans Şovu Geldi!

Finale Sayılı Bölüm Kala İnci Taneleri'nin Dilber'inden Yeni Dans Şovu Geldi!

Yılmaz Erdoğan Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.04.2025 - 18:21 Son Güncelleme: 18.04.2025 - 19:02

Kanal D'nin 2 sezondur yayınlanan dizisi İnci Taneleri'nin büyük finaline 5 bölüm kaldı. 45. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanan İnci Taneleri, 40. bölümüyle seyircisine büyük bir sürpriz yaparak fenomen olan Dilber dansını farklı bir repertuvarla ekrana getirdi.

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Kanal D'nin fenomen dizisi İnci Taneleri, dün (17 Nisan) 40. bölümüyle ekrana geldi.

Kanal D'nin fenomen dizisi İnci Taneleri, dün (17 Nisan) 40. bölümüyle ekrana geldi.

2. sezonuyla yayınlanan sevilen dizi, 45. bölümüyle final yapacak. Büyük finale 5 bölüm kala iki sezondur işlenen tüm soru işaretleri birer birer yanıt bulmaya devam ediyor.

Hatırlamanız için İnci Taneleri 40. bölümde şunlar yaşandı:

Azem, Ferda'nın bir kızı olduğunu öğreniyor. Ferda'nın akrabası olarak son seçeneği olan Azem'in test sonuçları uyumlu çıkmaz. Zahir kardeşinin ölümünden Dilber'i sorumlu tutar. Kader yeniden Dilber ile oğlu arasına çok güçlü bir engel sokmuştur.

Finale haftalar kala Dilber'den yeni dans şovu geldi!

Finale haftalar kala Dilber'den yeni dans şovu geldi!

İnci Taneleri'nin fenomen haline gelmesinin en büyük sebeplerinden biri Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin dillere pelesenk olan pavyon dansıydı. Ramazan sebebiyle Dilber'in danslarına ara verilmişken 40. bölümde Dilber'den yepyeni bir dans şovu geldi. Söz konusu dans sahnesine sosyal medyadan beğeni dolu yorumlar yağdı.

İşte Dilber'in son dansı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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