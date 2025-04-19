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"Çok Şükür İyiyim": Trafik Kazası Geçiren Berk Atan'dan İlk Açıklama Geldi

"Çok Şükür İyiyim": Trafik Kazası Geçiren Berk Atan'dan İlk Açıklama Geldi

TRT Gönül Dağı Trafik Kazası
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.04.2025 - 20:34

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan, dün 17.30 civarlarında Eskişehir'de trafik kazası geçirdi. Durumu ağır olan ve hastaneye kaldırılan Atan, bugün öğlen saatlerinde normal odaya alındı. Berk Atan, Instagram hesabından paylaşımda bulunarak sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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Genç oyuncu Berk Atan, dün (18 Nisan) Eskişehir'de korkutan bir kaza geçirdi.

Genç oyuncu Berk Atan, dün (18 Nisan) Eskişehir'de korkutan bir kaza geçirdi.

Trafik kazası geçiren Berk Atan, kaburga kemiklerini kırdı ve derhal hastaneye kaldırıldı. Bugün öğlen saatlerinde normal odaya alınan Atan'ın durumu hakkında babası, Birsen Altuntaş'a açıklama yapmış ve her şeyin yolunda olduğunu söylemişti.

Şu an tedavisi devam eden Berk Atan'dan ilk paylaşım geldi. Atan, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Babasının açıklamasını buradan okuyabilirsiniz:

İşte Berk Atan'ın ilk paylaşımı:

İşte Berk Atan'ın ilk paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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