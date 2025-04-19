"Çok Şükür İyiyim": Trafik Kazası Geçiren Berk Atan'dan İlk Açıklama Geldi
Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan, dün 17.30 civarlarında Eskişehir'de trafik kazası geçirdi. Durumu ağır olan ve hastaneye kaldırılan Atan, bugün öğlen saatlerinde normal odaya alındı. Berk Atan, Instagram hesabından paylaşımda bulunarak sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
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Genç oyuncu Berk Atan, dün (18 Nisan) Eskişehir'de korkutan bir kaza geçirdi.
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İşte Berk Atan'ın ilk paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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