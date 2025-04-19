İbrahim Tatlıses Hülya Avşarı'ın "Niye Bu Kadar Çocuk Yaptın?" Sorusunu Yanıtladı

Hülya Avşar Youtube'da 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli bir program yapıyor bildiğiniz üzere. Ünlü isimleri konuk alıp sorular soran Avşar, pek çok sorusuyla da gündem olmayı başarıyor. Hülya Avşar'ın son konuğu ise İbrahim Tatlıses oldu.

İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğu var. Hülya Avşar 'Tek başına aşiret oldun' dediği İbrahim Tatlıses'e 'Neden bu kadar çok çocuk yaptın?' sorusunu sordu.