onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İbrahim Tatlıses Hülya Avşarı'ın "Niye Bu Kadar Çocuk Yaptın?" Sorusunu Yanıtladı

İbrahim Tatlıses Hülya Avşarı'ın "Niye Bu Kadar Çocuk Yaptın?" Sorusunu Yanıtladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.04.2025 - 19:55

İçerik Devam Ediyor

Hülya Avşar Youtube'da 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli bir program yapıyor bildiğiniz üzere. Ünlü isimleri konuk alıp sorular soran Avşar, pek çok sorusuyla da gündem olmayı başarıyor. Hülya Avşar'ın son konuğu ise İbrahim Tatlıses oldu. 

İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğu var. Hülya Avşar 'Tek başına aşiret oldun' dediği İbrahim Tatlıses'e 'Neden bu kadar çok çocuk yaptın?' sorusunu sordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Çocuklarıyla bir dargın bir barışık olan Tatlıses, son olarak, yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak ile arayı bozmuştu.

Çocuklarıyla bir dargın bir barışık olan Tatlıses, son olarak, yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak ile arayı bozmuştu.

Neden bu kadar çok çocuğu olduğu sorusuna “Çoğaldı. Benim suçum yok, Allah vergisi.” diyen Tatlıses sözlerini 'Her şeyin hayırlısı.' diyerek bitirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın