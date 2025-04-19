İbrahim Tatlıses Hülya Avşarı'ın "Niye Bu Kadar Çocuk Yaptın?" Sorusunu Yanıtladı

Hülya Avşar Youtube'da 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli bir program yapıyor bildiğiniz üzere. Ünlü isimleri konuk alıp sorular soran Avşar, pek çok sorusuyla da gündem olmayı başarıyor. Hülya Avşar'ın son konuğu ise İbrahim Tatlıses oldu.
İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğu var. Hülya Avşar 'Tek başına aşiret oldun' dediği İbrahim Tatlıses'e 'Neden bu kadar çok çocuk yaptın?' sorusunu sordu.
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Çocuklarıyla bir dargın bir barışık olan Tatlıses, son olarak, yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak ile arayı bozmuştu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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