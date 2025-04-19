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Demet Akalın Sahnesi Sırasında Sigara İçenlere Ağzına Geleni Söyledi

Demet Akalın Sahnesi Sırasında Sigara İçenlere Ağzına Geleni Söyledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.04.2025 - 18:11

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Dobralığı ve ağzına geleni rahatlıkla söylemesi ile bilinen Demet Akalın yine gündem oldu. Sahnesinde sigara içen dinleyicilerine ağzına geleni söyledi. Daha önce uyarılmalarına rağmen sigara içmeye devam eden dinleyicilerini görünce kendisini tutamayan Akalın bir anda ateş püskürdü. 'S*çtın programın içine' diyen Akalın'ın o anları bir dinleyicisi tarafından kaydedildi.

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Ülkemizin en çok dinlenen pop müzik sanatçılarından biri olan Demet Akalın, hem şarkıları hem de kişiliği ile her zaman gündemde kalmayı başarmış bir isim.

Ülkemizin en çok dinlenen pop müzik sanatçılarından biri olan Demet Akalın, hem şarkıları hem de kişiliği ile her zaman gündemde kalmayı başarmış bir isim.

Müzik dünyasına adım attığı ilk günden itibaren kendine özgü tarzı ile dikkat çeken Akalın, birçok hit şarkıya imza atarak pop müzik tarihinde önemli bir yer edindi. Müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya üzerinde de aktif bir şekilde yer alan Akalın, takipçileri ile sık sık etkileşim halinde. Kendi yolunu çizen ve her zaman özgün olmayı tercih eden Demet Akalın, sahnesinde ve hayranları ile iletişiminde de kendi tarzından ödün vermiyor. Yaşadığı bu son olayda da yine 'Demo yapmış yapacağını' dedirtti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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