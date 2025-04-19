Demet Akalın Sahnesi Sırasında Sigara İçenlere Ağzına Geleni Söyledi

Dobralığı ve ağzına geleni rahatlıkla söylemesi ile bilinen Demet Akalın yine gündem oldu. Sahnesinde sigara içen dinleyicilerine ağzına geleni söyledi. Daha önce uyarılmalarına rağmen sigara içmeye devam eden dinleyicilerini görünce kendisini tutamayan Akalın bir anda ateş püskürdü. 'S*çtın programın içine' diyen Akalın'ın o anları bir dinleyicisi tarafından kaydedildi.
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Ülkemizin en çok dinlenen pop müzik sanatçılarından biri olan Demet Akalın, hem şarkıları hem de kişiliği ile her zaman gündemde kalmayı başarmış bir isim.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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