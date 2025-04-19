Demet Akalın Sahnesi Sırasında Sigara İçenlere Ağzına Geleni Söyledi

Müzik dünyasına adım attığı ilk günden itibaren kendine özgü tarzı ile dikkat çeken Akalın, birçok hit şarkıya imza atarak pop müzik tarihinde önemli bir yer edindi. Müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya üzerinde de aktif bir şekilde yer alan Akalın, takipçileri ile sık sık etkileşim halinde. Kendi yolunu çizen ve her zaman özgün olmayı tercih eden Demet Akalın, sahnesinde ve hayranları ile iletişiminde de kendi tarzından ödün vermiyor. Yaşadığı bu son olayda da yine 'Demo yapmış yapacağını' dedirtti.