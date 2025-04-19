Sevil Akdağ'ın Yaklaşık 1 Ay Önce Canına Kıydığı Arkadaşı Elif Kırav ile Eğlendiği Görüntüler Ortaya Çıktı

Bugün ülkemiz yine skandal bir cinayet haberiyle sarsıldı. Ünlü dizi ve film oyuncusu Sevil Akdağ, sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Elif Kırav ve 32 yaşındaki oyuncu Sevil Akdağ, dışarıda bir buluşma gerçekleştirdikten sonra Kırav'ın evine geçti. Evde yaşadıkları tartışma giderek şiddetlendi ve Akdağ, Kırav'a bıçakla saldırdı. Akdağ, olayın ardından kaçmaya çalışsa da polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Yakın arkadaş oldukları bilinen ikilinin birlikte bir ev partisinde eğlenirken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.