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Sevil Akdağ'ın Yaklaşık 1 Ay Önce Canına Kıydığı Arkadaşı Elif Kırav ile Eğlendiği Görüntüler Ortaya Çıktı

Sevil Akdağ'ın Yaklaşık 1 Ay Önce Canına Kıydığı Arkadaşı Elif Kırav ile Eğlendiği Görüntüler Ortaya Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.04.2025 - 17:45 Son Güncelleme: 19.04.2025 - 17:53

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Bugün ülkemiz yine skandal bir cinayet haberiyle sarsıldı. Ünlü dizi ve film oyuncusu Sevil Akdağ, sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Elif Kırav ve 32 yaşındaki oyuncu Sevil Akdağ, dışarıda bir buluşma gerçekleştirdikten sonra Kırav'ın evine geçti. Evde yaşadıkları tartışma giderek şiddetlendi ve Akdağ, Kırav'a bıçakla saldırdı. Akdağ, olayın ardından kaçmaya çalışsa da polis tarafından kısa sürede yakalandı. 

Yakın arkadaş oldukları bilinen ikilinin birlikte bir ev partisinde eğlenirken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde yaşandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde yaşandı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Sevil Akdağ'ı Esenyurt'ta yakaladı. İfadesinde sebepsiz yere tartıştıklarını söyleyen Akdağ'ın 'Çok alkollüydüm ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Korktum kaçtım.' dediği iddia edildi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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