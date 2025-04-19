Peyzaj Mimarı Ece Gürel'in Ölüm Nedeni Belli Oldu: DNA İzine Rastlanılmadı, Donarak Ölmüş
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36 yaşındaki Ece Gürel, 2 Mart 2025 tarihinde İstanbul'daki evinden Belgrad Ormanı'na gitmek üzere ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.
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Ece Gürel'in otopsi raporunu tamamladı. Raporda, canlı olarak bulunan ve sevk edildiği hastanede yaşamını yitiren Gürel'e, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemi yapıldığı belirtildi.
Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar (rabdomiyoliz, akut böbrek yetmezliği, dissemine intravasküler koagülasyon) sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği vurgulanan raporda, şu ifadelere yer verildi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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