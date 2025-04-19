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Peyzaj Mimarı Ece Gürel'in Ölüm Nedeni Belli Oldu: DNA İzine Rastlanılmadı, Donarak Ölmüş

Peyzaj Mimarı Ece Gürel'in Ölüm Nedeni Belli Oldu: DNA İzine Rastlanılmadı, Donarak Ölmüş

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.04.2025 - 14:06

İstanbul’da kaybolduktan sonra Belgrad Ormanı’nda  bulunduktan sonra hastanede yaşamını yitiren peyzaj mimarı Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu. Otopsi raporu tamamlanan Ece Gürel'in donarak öldüğü ortaya çıktı.

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36 yaşındaki Ece Gürel, 2 Mart 2025 tarihinde İstanbul'daki evinden Belgrad Ormanı'na gitmek üzere ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

36 yaşındaki Ece Gürel, 2 Mart 2025 tarihinde İstanbul'daki evinden Belgrad Ormanı'na gitmek üzere ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Ailesi ve arkadaşları, kaybolduğunu fark ederek arama çalışmalarına başladı. Ekipler, 5 Mart gecesi saat 01.15'te Gürel'i ormanlık alanda yaralı ve hipotermi belirtileri gösterirken buldu. İlk müdahalesinin ardından Gürel, hastaneye kaldırıldı. Hastanede kalbi duran Ece Gürel, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Ece Gürel'in otopsi raporunu tamamladı. Raporda, canlı olarak bulunan ve sevk edildiği hastanede yaşamını yitiren Gürel'e, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemi yapıldığı belirtildi.

Ece Gürel'in otopsi raporunu tamamladı. Raporda, canlı olarak bulunan ve sevk edildiği hastanede yaşamını yitiren Gürel'e, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemi yapıldığı belirtildi.

Radyolojik inceleme, ölü muayene ve otopside alınan örneklerin histopatolojik, toksikolojik, biyolojik, entomolojik ve mikrobiyolojik incelemesi neticesinde Gürel'in, travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı kaydedildi.

Raporda, Ece Gürel'in zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı ve vücudundan alınan örneklerde yabancı bir kişiye ait DNA profiline rastlanmadığı yer aldı.

Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar (rabdomiyoliz, akut böbrek yetmezliği, dissemine intravasküler koagülasyon) sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği vurgulanan raporda, şu ifadelere yer verildi:

Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar (rabdomiyoliz, akut böbrek yetmezliği, dissemine intravasküler koagülasyon) sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği vurgulanan raporda, şu ifadelere yer verildi:

'Yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemleri ile otopside alınan örneklerin incelemesinden elde edilen bulgulara göre, Ece Gürel'in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu saptanmıştır.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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