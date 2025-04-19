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Görme Engelli Kadının 5 Milyon Liralık Ziynet Eşyasını Çalan Kişi Yeğeni Çıktı: Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Görme Engelli Kadının 5 Milyon Liralık Ziynet Eşyasını Çalan Kişi Yeğeni Çıktı: Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.04.2025 - 11:15

Görme engelli kadının 5 milyon liralık ziynet eşyasını çalan hırsız en yakını çıktı. Güvenlik kameraları sayesinde yakalanan hırsızlar yakalandı. Çalınan ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi.

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Hırsızlık olayı, Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görme engelli Tülay Özçetin'in evine giren 3 kişi, evdeki çelik kasayla birlikte içerisindeki 5 milyon TL değerinde ziynet eşyasını çaldı.

Hırsızlık olayı, Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görme engelli Tülay Özçetin'in evine giren 3 kişi, evdeki çelik kasayla birlikte içerisindeki 5 milyon TL değerinde ziynet eşyasını çaldı.

Soyulduğunu fark eden Tülay Özçetin, soluğu karakolda aldı. Bunun üzerine hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası sayesinde hırsızların kimlikleri tespit edildi. Ancak birinin kimliği şok etti.

Yüzlerce güvenlik kamerası incelenerek 5 milyon TL ziynet eşyası çalan Özgür L. Ö., Hüseyin K. ve Abdulsamet D. isimli 3 şahıs tespit edildi.

Yüzlerce güvenlik kamerası incelenerek 5 milyon TL ziynet eşyası çalan Özgür L. Ö., Hüseyin K. ve Abdulsamet D. isimli 3 şahıs tespit edildi.

Görüntülerde, şüphelilerin olay mahalline gelmek için evlerinden ayrılma, olay mahalline gelme, hırsızlık sonrası çelik kasayla ayrılma ve hırsızlık sonrası ellerindeki alkol şişeleri ile tokalaşarak birbirini tebrik etme anları yer aldı.

Yakalanan şahıslardan Özgür L. Ö.’nün hırsızlık mağduru görme engelli vatandaşın yeğeni olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan 5 milyon TL değerinde ziynet eşyası ile çelik kasa sahibine teslim edildi.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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