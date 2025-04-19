Görme Engelli Kadının 5 Milyon Liralık Ziynet Eşyasını Çalan Kişi Yeğeni Çıktı: Güvenlik Kamerasına Yakalandı
Görme engelli kadının 5 milyon liralık ziynet eşyasını çalan hırsız en yakını çıktı. Güvenlik kameraları sayesinde yakalanan hırsızlar yakalandı. Çalınan ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi.
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Hırsızlık olayı, Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görme engelli Tülay Özçetin'in evine giren 3 kişi, evdeki çelik kasayla birlikte içerisindeki 5 milyon TL değerinde ziynet eşyasını çaldı.
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Yüzlerce güvenlik kamerası incelenerek 5 milyon TL ziynet eşyası çalan Özgür L. Ö., Hüseyin K. ve Abdulsamet D. isimli 3 şahıs tespit edildi.
3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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