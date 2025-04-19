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Okula Tüfekle Gelen Müdür Yardımcısı, Sosyal Medyada Gündem Oldu: İnceleme Başlatıldı

Okula Tüfekle Gelen Müdür Yardımcısı, Sosyal Medyada Gündem Oldu: İnceleme Başlatıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.04.2025 - 09:37

Ankara Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Çinkaya'nın okula tüfekle geldiği ortaya çıktı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hüseyin Çinkaya hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ankara Atatürk Lisesi'nde skandal bir olay yaşandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ankara Atatürk Lisesi'nde skandal bir olay yaşandı.

Müdür Yardımcısı Hüseyin Çinkaya'nın elinde tüfek ile okul içerisinde verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası müdür yardımcısı tepki çekti. Tepkilerin üzerine harekete geçen Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında işlem başlatıldığı açıkladı.

Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası müdür yardımcısı tepki çekti. Tepkilerin üzerine harekete geçen Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında işlem başlatıldığı açıkladı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, '@boykotyapannuri X adresinde yayınlanan 'Okulda bir öğretmenin bu şekilde ne işi var?' başlıklı paylaşıma konu olan hususlarla ilgili olarak Çankaya ilçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış olup, sonucu daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır' denildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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