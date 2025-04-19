Okula Tüfekle Gelen Müdür Yardımcısı, Sosyal Medyada Gündem Oldu: İnceleme Başlatıldı
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ankara Atatürk Lisesi'nde skandal bir olay yaşandı.
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Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası müdür yardımcısı tepki çekti. Tepkilerin üzerine harekete geçen Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında işlem başlatıldığı açıkladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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