100 İstasyona Sahip Olan Şirket, Konkordato İlan Etti
29 ilde 100 istasyona sahip olan Türkiye'nin akaryakıt devi Euroil, iflasın eşiğine geldi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre; şirket, yaşadığı mali sıkıntıların ardından konkordato başvurusunda bulundu.
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İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.
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Euroil, 2010 yılında sahip olduğu 303 istasyon ile Türkiye'nin en büyük akaryakıt dağıtım servislerinden birine sahipti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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