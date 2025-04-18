onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
100 İstasyona Sahip Olan Şirket, Konkordato İlan Etti

100 İstasyona Sahip Olan Şirket, Konkordato İlan Etti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.04.2025 - 17:15

29 ilde 100 istasyona sahip olan Türkiye'nin akaryakıt devi Euroil, iflasın eşiğine geldi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre; şirket, yaşadığı mali sıkıntıların ardından konkordato başvurusunda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

29 ilde 100 istasyona sahip olan Türkiye'nin akaryakıt devi Euroil, mali sıkıntılar nedeniyle önce küçülmeye gitti. Bununla da kalmayan Euroil, iflas öncesi son aşama olarak bilinen konkordato başvurusunda bulundu.

Euroil, 2010 yılında sahip olduğu 303 istasyon ile Türkiye'nin en büyük akaryakıt dağıtım servislerinden birine sahipti.

Euroil, 2010 yılında sahip olduğu 303 istasyon ile Türkiye'nin en büyük akaryakıt dağıtım servislerinden birine sahipti.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verirken, şirketin mali tablolarını incelemek üzere Mali Müşavir İşletme Uzmanı Yasin Doğan, Bağımsız Denetçi Ahmet Özmaden ve İcra İflas Hukukçusu İbrahim Aşık'tan oluşan 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın