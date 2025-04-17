Avrupa'ya Satış Rekoru Kırmışlardı: 27 Yıllık Türk Tekstil Devi Konkordato İlan Etti

Avrupa'nın dört bir yanında ihracat yapan ve Claudia Canstanze Brandt Fadıloğlu ve Burak Fadıloğlu'nun liderliğinde büyüyen şirket, son dönemdeki ekonomik daralma, döviz kuru dalgalanmalar ve küresel taleplerdeki düşüş nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.