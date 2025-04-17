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Avrupa'ya Satış Rekoru Kırmışlardı: 27 Yıllık Türk Tekstil Devi Konkordato İlan Etti

Avrupa'ya Satış Rekoru Kırmışlardı: 27 Yıllık Türk Tekstil Devi Konkordato İlan Etti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.04.2025 - 18:04

1998 yılında İstanbul'da kurulan ve Türkiye'nin önde gelen tekstil üreticilerinden olan CBF Türk, iflasın eşiğine geldi. Tekstil devi olan CBF Tekstil, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.

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Ekonomik sıkıntı en çok tekstil sektöründe yaşanıyor. Bir şirket daha iflas ile karşı karşıya kaldı.

Ekonomik sıkıntı en çok tekstil sektöründe yaşanıyor. Bir şirket daha iflas ile karşı karşıya kaldı.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptığı ortaya çıkan CBF Teksil'e daha önce verilen 3 aylık geçici mühlet süresi doldu. Şirkete, mahkeme tarafından ek olarak 1 ay daha mühlet tanındı.

1998 yılında İstanbul'da kurulan ve Türkiye'nin önde gelen tekstil üreticilerinden olan CBF Türk, yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlayan firma üretimini Tokat, Niksar'da bulunan fabrikasında gerçekleştiriyordu.

1998 yılında İstanbul'da kurulan ve Türkiye'nin önde gelen tekstil üreticilerinden olan CBF Türk, yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlayan firma üretimini Tokat, Niksar'da bulunan fabrikasında gerçekleştiriyordu.

Avrupa'nın dört bir yanında ihracat yapan ve Claudia Canstanze Brandt Fadıloğlu ve Burak Fadıloğlu'nun liderliğinde büyüyen şirket, son dönemdeki ekonomik daralma, döviz kuru dalgalanmalar ve küresel taleplerdeki düşüş nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.

13 Ocak 2025'te konkordato başvurusu yapan CBF Tekstil için 3 ay süreli geçici mühlet kararı verilmişti. Ancak kararının sürenin dolduğu 13 Nisan 2025 itibarıyla bir ay daha uzatılmasına karar verildi. Mahkeme, davanın duruşma tarihini 8 Mayıs 2025 olarak belirledi.

13 Ocak 2025'te konkordato başvurusu yapan CBF Tekstil için 3 ay süreli geçici mühlet kararı verilmişti. Ancak kararının sürenin dolduğu 13 Nisan 2025 itibarıyla bir ay daha uzatılmasına karar verildi. Mahkeme, davanın duruşma tarihini 8 Mayıs 2025 olarak belirledi.

CBF Tekstil, 2022 yılında 6 milyon parça, 2023 yılında ise 3 milyon parça tekstil ürünü Avrupa ülkelerine ihraç ederek büyük bir başarıya imza atmıştı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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