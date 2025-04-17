Avrupa'ya Satış Rekoru Kırmışlardı: 27 Yıllık Türk Tekstil Devi Konkordato İlan Etti
1998 yılında İstanbul'da kurulan ve Türkiye'nin önde gelen tekstil üreticilerinden olan CBF Türk, iflasın eşiğine geldi. Tekstil devi olan CBF Tekstil, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.
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Ekonomik sıkıntı en çok tekstil sektöründe yaşanıyor. Bir şirket daha iflas ile karşı karşıya kaldı.
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1998 yılında İstanbul'da kurulan ve Türkiye'nin önde gelen tekstil üreticilerinden olan CBF Türk, yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlayan firma üretimini Tokat, Niksar'da bulunan fabrikasında gerçekleştiriyordu.
13 Ocak 2025'te konkordato başvurusu yapan CBF Tekstil için 3 ay süreli geçici mühlet kararı verilmişti. Ancak kararının sürenin dolduğu 13 Nisan 2025 itibarıyla bir ay daha uzatılmasına karar verildi. Mahkeme, davanın duruşma tarihini 8 Mayıs 2025 olarak belirledi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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