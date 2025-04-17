Kalp Krizi Geçirmişti: Sırrı Süreyya Önder'in Kızı Babasının Son Durumunu Açıkladı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ceren Önder Kandemir, 'Bir de durumla ilgili sevenlerine bilgi vermek istiyorum. Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor. Stabil kaldığı her gün bizim için yeterli şükür sebebi. Birbirinden değerli hocalar ve değerli ekipleri, yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hastane sevenleri ile dolup taşıyor, gelen ve dua eden herkesi hissettiğine eminim. 'Durumu iyiye gidiyor' haberi, temennimizin çok ötesinde değil ama temenni denilen şey de önemsiz değil. Elimden geldiğince, kendimde oldukça bilgisiz bırakmamaya çalışacağım sizi. Bin selam' diye yazdı.