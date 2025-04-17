Kalp Krizi Geçirmişti: Sırrı Süreyya Önder'in Kızı Babasının Son Durumunu Açıkladı
Kalp krizi geçiren ve yoğun bakımdaki tedavisi süren DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babasının son sağlık durumunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ceren Önder, 'Bir de durumla ilgili sevenlerine bilgi vermek istiyorum. Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor'' dedi.
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı 12 saat sürdü.
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Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babasının sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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