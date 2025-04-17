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Kalp Krizi Geçirmişti: Sırrı Süreyya Önder'in Kızı Babasının Son Durumunu Açıkladı

Kalp Krizi Geçirmişti: Sırrı Süreyya Önder'in Kızı Babasının Son Durumunu Açıkladı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.04.2025 - 17:19

Kalp krizi geçiren ve yoğun bakımdaki tedavisi süren DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babasının son sağlık durumunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ceren Önder, 'Bir de durumla ilgili sevenlerine bilgi vermek istiyorum. Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor'' dedi.

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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı 12 saat sürdü.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı 12 saat sürdü.

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babasının sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babasının sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ceren Önder Kandemir, 'Bir de durumla ilgili sevenlerine bilgi vermek istiyorum. Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor. Stabil kaldığı her gün bizim için yeterli şükür sebebi. Birbirinden değerli hocalar ve değerli ekipleri, yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hastane sevenleri ile dolup taşıyor, gelen ve dua eden herkesi hissettiğine eminim. 'Durumu iyiye gidiyor' haberi, temennimizin çok ötesinde değil ama temenni denilen şey de önemsiz değil. Elimden geldiğince, kendimde oldukça bilgisiz bırakmamaya çalışacağım sizi. Bin selam' diye yazdı.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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