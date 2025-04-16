Kalp Krizi Geçirmişti: Sırrı Süreyya Önder'in Son Durumu Açıklandı

Kendisi hâlâ yoğun bakımda ve kritik süreç devam ediyor. Bizler de iyileşmesi için dua ediyoruz. Uzun yıllardır tanıdığımız, güçlü bir karaktere sahip olan bir arkadaşımız. Hayatın zorluklarıyla mücadele etmiş bir insan. En büyük temennimiz, bu süreci başarıyla atlatıp aramıza sağlıklı şekilde dönmesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız durumu yakından izliyor ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda izlenen yol haritasında Sırrı Süreyya Önder’in önemli katkıları bulunuyor. Kendisi, toplumlar arasında köprü kurabilen nadir isimlerden biri. Bu süreçte en büyük arzusunun da bu çabaların devam etmesi olduğuna inanıyoruz. Biz de aynı titizlikle süreci sürdüreceğiz.”