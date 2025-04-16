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Kalp Krizi Geçirmişti: Sırrı Süreyya Önder'in Son Durumu Açıklandı

Kalp Krizi Geçirmişti: Sırrı Süreyya Önder'in Son Durumu Açıklandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
16.04.2025 - 18:17 Son Güncelleme: 16.04.2025 - 18:21

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı 12 saat sürdü. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder'in son durumu açıklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Önder'in son durumuna ilişkin, 'Durumunun ciddiyeti devam etmekle birlikte, olumlu sinyallerin varlığı hepimiz için bir umut kaynağı'' dedi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder’i kaldığı hastanede ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder’i kaldığı hastanede ziyaret etti.

Önder’in son sağlık durumu hakkında konuşan Meclis Başkanı Kurtulmuş, “Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görülüyor ancak nihai değerlendirmeyi yapacak olan biz değil, hekimlerdir. Temennimiz, kısa sürede sağlığına kavuşması yönünde. Kendisini yakından tanıyan biri olarak, vatanını seven, iyi niyetli bir insan olduğunu söyleyebilirim. Şu anda bir bekleme süreci içerisindeyiz ve bu süreçte doktorlarımız elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Durumunun ciddiyeti devam etmekle birlikte, olumlu sinyallerin varlığı hepimiz için bir umut kaynağı.”

“Sırrı Süreyya Önder’in yaşadığı sağlık sorununu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Olay gerçekleştiği anda, alanında en yetkin doktorlar gece yarısı hızla müdahale etti'' diyen Ömer Çelik ise şunları söyledi:

“Sırrı Süreyya Önder’in yaşadığı sağlık sorununu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Olay gerçekleştiği anda, alanında en yetkin doktorlar gece yarısı hızla müdahale etti'' diyen Ömer Çelik ise şunları söyledi:

Kendisi hâlâ yoğun bakımda ve kritik süreç devam ediyor. Bizler de iyileşmesi için dua ediyoruz. Uzun yıllardır tanıdığımız, güçlü bir karaktere sahip olan bir arkadaşımız. Hayatın zorluklarıyla mücadele etmiş bir insan. En büyük temennimiz, bu süreci başarıyla atlatıp aramıza sağlıklı şekilde dönmesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız durumu yakından izliyor ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda izlenen yol haritasında Sırrı Süreyya Önder’in önemli katkıları bulunuyor. Kendisi, toplumlar arasında köprü kurabilen nadir isimlerden biri. Bu süreçte en büyük arzusunun da bu çabaların devam etmesi olduğuna inanıyoruz. Biz de aynı titizlikle süreci sürdüreceğiz.”

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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