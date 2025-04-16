Kalp Krizi Geçirmişti: Sırrı Süreyya Önder'in Son Durumu Açıklandı
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı 12 saat sürdü. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder'in son durumu açıklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Önder'in son durumuna ilişkin, 'Durumunun ciddiyeti devam etmekle birlikte, olumlu sinyallerin varlığı hepimiz için bir umut kaynağı'' dedi.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder’i kaldığı hastanede ziyaret etti.
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“Sırrı Süreyya Önder’in yaşadığı sağlık sorununu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Olay gerçekleştiği anda, alanında en yetkin doktorlar gece yarısı hızla müdahale etti'' diyen Ömer Çelik ise şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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