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Yalnız Ev Satışa Çıktı! Dokuz Odası Var: "Bir Gün Kalınca Bir Ay Tatil Yapmış Gibi Hissediyorum"

Yalnız Ev Satışa Çıktı! Dokuz Odası Var: "Bir Gün Kalınca Bir Ay Tatil Yapmış Gibi Hissediyorum"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
16.04.2025 - 17:33

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bir dağın tepesinde tek başına duran ve 'herkesten nefret ediyorum' adıyla ünlenen ev, satışa çıktı.

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Evin sakinlerinden Yağmur Şirin, "Bu ev bana çok fazla huzur getirdi ama artık evi yeni bir aileye teslim etme vaktinin geldiğini biliyorum" dedi.

Evin sakinlerinden Yağmur Şirin, "Bu ev bana çok fazla huzur getirdi ama artık evi yeni bir aileye teslim etme vaktinin geldiğini biliyorum" dedi.

Altı dönümden oluşan Çiftlikköy ilçesine bağlı Kabaklı köyünde yaşayan Şirin ailesine ait üç katlı  ev, yeni sahibini bekliyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 2015 yılında ulaşıma açılmasının ardından bu yolu kullanan yurttaşlar tarafından ev dikkat çekti. Ev, "orman içindeki yalnız ev" ve "herkesten nefret ediyorum evi" adıyla ünlendi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 2015 yılında ulaşıma açılmasının ardından bu yolu kullanan yurttaşlar tarafından ev dikkat çekti. Ev, "orman içindeki yalnız ev" ve "herkesten nefret ediyorum evi" adıyla ünlendi.

Dağın zirvesinde bulunan 125 metrekare alana sahip dokuz odalı ev, dikkat çekmeye devam ediyor. 

Çocukluğunun geçtiği evi ve arazi hakkında meraklılarına bilgi veren 26 yaşındaki Yağmur Şirin, 'Tatil için evime geldiğimde İtalyan bir iş arkadaşım beni ziyaret etti. Dedi ki 'Yağmur tüm Türkiye senin evini konuşuyor' ve sosyal medya linkini attı. İnsanlar teveccüh etmiş. Babamdan öğrendiğim misafirperverlik çok önemli. O yüzden herkese kapımız açık, herkesi beklerim' dedi.

"Evimiz tam olarak Taşköprü beldesinin Kabaklı köyünde. İnsana huzur veren bir ev. Emekli bankacı anne ve emekli öğretim üyesi babanın kızıyım'' diyen Şirin sözlerine şöyle devam etti:

"Evimiz tam olarak Taşköprü beldesinin Kabaklı köyünde. İnsana huzur veren bir ev. Emekli bankacı anne ve emekli öğretim üyesi babanın kızıyım'' diyen Şirin sözlerine şöyle devam etti:

''Manzara çok önemli ama bir evi ev yapan evin içerisindeki insanlardır. Evimin en güzel tarafı kapanmaz bir Osmangazi Köprüsü panoramasına sahip olması. Bu evin tadını emekli olan annem ve babam çıkarıyor. Onlar için huzurlu bir yer olduğuna inanıyorum. Yurt dışından geldiğimde bir gün dahi evde kalsam bir ay tatil yapmış gibi hissediyorum.'

Evi satmaya karar verdiğini söyleyen Şirin, son olarak şunları söyledi:

Evi satmaya karar verdiğini söyleyen Şirin, son olarak şunları söyledi:

'İtalya'da çalıştığım firma bana 3 yıl sürecek bir proje teklifinde bulundu ve ben kabul ettim. Aynı zamanda annem ve babamın emeklilikte yorulması ve sosyal medyada gördüğümüz ilgiyle birlikte evi satışa çıkarmaya karar verdim.

Bir daha bu araziye, ormana ve manzaraya sahip bir ev bulamayacağımın farkındayım. Bu ev bana çok fazla huzur getirdi ama artık evi yeni bir aileye teslim etme vaktinin geldiğini biliyorum. Evi alacak insanlara çok büyük şans ve huzur getireceğinden de eminim.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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