Yalnız Ev Satışa Çıktı! Dokuz Odası Var: "Bir Gün Kalınca Bir Ay Tatil Yapmış Gibi Hissediyorum"
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Evin sakinlerinden Yağmur Şirin, "Bu ev bana çok fazla huzur getirdi ama artık evi yeni bir aileye teslim etme vaktinin geldiğini biliyorum" dedi.
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İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 2015 yılında ulaşıma açılmasının ardından bu yolu kullanan yurttaşlar tarafından ev dikkat çekti. Ev, "orman içindeki yalnız ev" ve "herkesten nefret ediyorum evi" adıyla ünlendi.
"Evimiz tam olarak Taşköprü beldesinin Kabaklı köyünde. İnsana huzur veren bir ev. Emekli bankacı anne ve emekli öğretim üyesi babanın kızıyım'' diyen Şirin sözlerine şöyle devam etti:
Evi satmaya karar verdiğini söyleyen Şirin, son olarak şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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