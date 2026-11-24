Sinekler Neden Sürekli Ellerini Ovuşturur?
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Sineklerin bacaklarını birbirine sürtmesi ilk bakışta tuhaf bir alışkanlık gibi görünüyor. Aslında sinek bu sırada kendini temizliyor. Böcekler pırıl pırıl görünse de bu temizliği ancak sürekli bakımla koruyabiliyor. Kirli yerlerde ürese bile sineğin kendini dipdiri tutması gerekiyor.
Bacaklar sineğin başlıca temizlik aletleri
Vücuttaki kıllar hava akımlarını ve hareketi algılıyor
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