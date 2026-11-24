Bacaklarını sürtmek sinek davranışının önemli bir parçası ve amacı temizlik. Pek çok böcek pürüzsüz ve parlak görünüyor, ama bu temizliği ancak sürekli kendilerini tarayıp kiri, nemi, poleni ve vücutlarına yapışabilecek her şeyi sürekli ayıklayarak koruyabiliyorlar.

Vücuttaki bir kir lekesi ya da ince bir kum tanesi uçuşu ya da çimlerin arasında hareket etmeyi kolayca engelleyebilir. Ayrıca ölümcül olabilecek küf ve mantarların tutunması için bir dayanak oluşturur. Mavi sinekler gibi pislik sayılan yerlerde ürese bile sinekler kendini kusursuz durumda tutmak zorunda.

Başlıca temizlik aletleri bacaklar. Bacaklar çoğu zaman baş ve kanatları süpürecek kıllarla kaplı. Ön bacaklarda ise antenleri silmek için özel bir çentik ya da oluk bulunabiliyor, böylece antenler tertemiz kalıyor.