Kore'den Kolombiya'ya Okul Yemekleri: Öğrencilerin Paylaştığı 15 Tepsi Ve Arkasındaki Sistem
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Finlandiya 1948'de bütün öğrencilere ücretsiz okul yemeği veren ilk ülke oldu, aşağıdaki 15 tepsi ise 11 ülkeden öğrencilerin kendi çekip internette paylaştığı örnekler.
1. Güney Kore'de udon, yumurta, domuz kotletli pilav ve küçük kaplarda banchan.
2. Pilav, çorba, kimchi ve ıspanaklı garnitürler: Kore'den tipik bir tepsi.
3. Kore'de yengeç çorbası da okul menüsüne girebiliyor.
4. İsveç'te bütün yemek tek tabakta buluşuyor.
5. Finlandiya'da somon, haşlanmış patates ve brokoli.
6. Almanya'da sebze burgeri ve tatlı patates kızartması.
7. Fransa'da ana yemeğin yanında ekmek, yoğurt, peynir, armut ve ekler.
8. Finlandiya'dan vejetaryen bir tabak: makarna, salata, ekmek ve süt.
9. Minnesota'da bir devlet okulunun tepsisi.
10. Pekin'de şiş, sebzeli mısır, nilüfer kökü ve pilav.
11. Birleşik Krallık'tan erişte, kızarmış pilav, tatlı ekşi soslu tavuk ve bir dilim tart.
12. Teksas'ın Austin kentinde bir charter okulunda kahvaltı.
13. Japonya'da pilav, sebzeli çorba, salata, portakal ve süt.
14. Kolombiya'da bir ilkokulun turkuaz tepsisi.
15. Moskova'da bir okulda kalıp gibi duran makarnalar.
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