Evliliğin İptalini Talep Etti! İnan Kıraç'ın Adli Tıp'ta Verdiği Yanıtlar Ortaya Çıktı: Erdoğan'ı Tanıdı
Türkiye'nin önemli iş insanları arasında yer alan 88 yaşındaki İnan Kıraç'ın evliliği miras kavgasını da beraberinde getirdi.
İnan Kıraç'ın Adli Tıp'ta sorulan sorulara verdiği yanıtlar ortaya çıktı.
Kendisine sorulan sorularda Kıraç'ın Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıdığını ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bilemediği belirtildi.
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Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya evliliğine kızı İpek Kıraç'tan itiraz gelmişti.
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Babasının 'akli melekelerinin' yerinde olmadığını iddia eden İpek Kıraç'ın şikayetinin ardından mahkeme, İnan Kıraç hakkında Adli Tıp Kurumu'nun rapor hazırlamasına karar verdi.
Adli Tıp Kurumu raporunda İnan Kıraç'ın yanıt veremediği sorular yer alırken sonuç bölümünde şu ifadeler kullanıldı:
İpek Kıraç'ın, Emine Alangoya ve İnan Kıraç'ın evliliğinin iptaline ilişkin açtığı dava 27 Mayıs'ta görülecek.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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