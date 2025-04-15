Evliliğin İptalini Talep Etti! İnan Kıraç'ın Adli Tıp'ta Verdiği Yanıtlar Ortaya Çıktı: Erdoğan'ı Tanıdı

' 26 Şubat 2025 tarihinde yapılan muayenesi ve psikometrik değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanmasından; fiil ehliyetini müessir ve kişide şuur hareket serbestisi ile olayları kavrayıp onlardan sağlıklı sonuçlara varabilme yeteneğini ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede olan 'Demans' denilen bunama halinin saptandığı, kişinin musab olduğu bu bunama hali nedeniyle, menfaatlerini müdrik olmayıp onları koruyamayacağı, telkinlere mukavemet edip kendi hür iredesi istikametinde serbest olarak bizzat ve tek başına eylem ve işlemlere girişemeyeceği tıbbi kanaatine varıldığı'

Raporda, İnan Kıraç'a mahkemelik olay sorulduğunda, 'Evlatlık olan kızının kendi mal varlığını almak istediği, kızının kendisinde bunama halinin olduğunu söylediğini' belirtti.