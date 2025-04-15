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Evliliğin İptalini Talep Etti! İnan Kıraç'ın Adli Tıp'ta Verdiği Yanıtlar Ortaya Çıktı: Erdoğan'ı Tanıdı

Evliliğin İptalini Talep Etti! İnan Kıraç'ın Adli Tıp'ta Verdiği Yanıtlar Ortaya Çıktı: Erdoğan'ı Tanıdı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.04.2025 - 17:09

Türkiye'nin önemli iş insanları arasında yer alan 88 yaşındaki İnan Kıraç'ın evliliği miras kavgasını da beraberinde getirdi. 

İnan Kıraç'ın Adli Tıp'ta sorulan sorulara verdiği yanıtlar ortaya çıktı.

Kendisine sorulan sorularda Kıraç'ın Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıdığını ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bilemediği belirtildi.

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Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya evliliğine kızı İpek Kıraç'tan itiraz gelmişti.

Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya evliliğine kızı İpek Kıraç'tan itiraz gelmişti.

İpek Kıraç, evliliğin iyi niyetli olmadığını belirterek, evliliğin iptali için dava açmıştı.

Babasının 'akli melekelerinin' yerinde olmadığını iddia eden İpek Kıraç'ın şikayetinin ardından mahkeme, İnan Kıraç hakkında Adli Tıp Kurumu'nun rapor hazırlamasına karar verdi.

Babasının 'akli melekelerinin' yerinde olmadığını iddia eden İpek Kıraç'ın şikayetinin ardından mahkeme, İnan Kıraç hakkında Adli Tıp Kurumu'nun rapor hazırlamasına karar verdi.

Demans teşhisi konan İnan Kıraç'a Adli Tıp Kurumu'nda sorular soruldu.  Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla, Kıraç'ın sorulara verdiği cevapları haberleştirdi.

Adli Tıp Kurumu raporunda İnan Kıraç'ın yanıt veremediği sorular yer alırken sonuç bölümünde şu ifadeler kullanıldı:

Adli Tıp Kurumu raporunda İnan Kıraç'ın yanıt veremediği sorular yer alırken sonuç bölümünde şu ifadeler kullanıldı:

' 26 Şubat 2025 tarihinde yapılan muayenesi ve psikometrik değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanmasından; fiil ehliyetini müessir ve kişide şuur hareket serbestisi ile olayları kavrayıp onlardan sağlıklı sonuçlara varabilme yeteneğini ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede olan 'Demans' denilen bunama halinin saptandığı, kişinin musab olduğu bu bunama hali nedeniyle, menfaatlerini müdrik olmayıp onları koruyamayacağı, telkinlere mukavemet edip kendi hür iredesi istikametinde serbest olarak bizzat ve tek başına eylem ve işlemlere girişemeyeceği tıbbi kanaatine varıldığı' 

Raporda, İnan Kıraç'a mahkemelik olay sorulduğunda, 'Evlatlık olan kızının kendi mal varlığını almak istediği, kızının kendisinde bunama halinin olduğunu söylediğini' belirtti.

İpek Kıraç'ın, Emine Alangoya ve İnan Kıraç'ın evliliğinin iptaline ilişkin açtığı dava 27 Mayıs'ta görülecek.

İpek Kıraç'ın, Emine Alangoya ve İnan Kıraç'ın evliliğinin iptaline ilişkin açtığı dava 27 Mayıs'ta görülecek.

''İlk eşinin (Suna Kıraç) 40 yıl önce vefat ettiğini söyledi. Ölüm yılını ve gününü bilemedi'' denilen raporda, şunlara dikkat çekildi: 

''O an içinde bulunduğu binanın Adli Tıp Kurumu binası olduğunu bilemedi. Haftanın günlerini tersten sayması istendiğinde perşembe gününden sonrasını sayamadı. Saat çizip rakamları yerleştiremedi. Gündem ile ilgili, deprem, yangın, milli yas gibi soruları bilemedi. Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bildi ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bilemedi. Altı şirketi olduğunu söyledi ancak üçünün ismini sayabildi. Muayene sırasında ara ara, 'Bugün ben yokum, güya çalıştım geldim' şeklinde kendini açıklamaya çalıştığı da heyet tarafından rapora not düşüldü.''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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