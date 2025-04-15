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Ünlü Rapçi ‘Sansar Salvo’ Lakaplı Ekincan Arslan Tutuklandı

Ünlü Rapçi ‘Sansar Salvo’ Lakaplı Ekincan Arslan Tutuklandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.04.2025 - 14:05

Sansar Salvo lakaplı rap’çi Ekin Can Arslan, vesayetini alan babası Gazi Arslan’ı Ataşehir’deki evinde darbetti. Gözaltına alınan Arslan, 'Basit yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mart ayında serbest kalan Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekin Can Arslan'ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti.

Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mart ayında serbest kalan Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekin Can Arslan'ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti.

Bu duruma sinirlenen rapçi babasına tepki gösterdi. Babasına şiddet uygulayan ünlü rapçi o anları sosyal medyadan paylaştı.

Babası Gazi Arslan'a darbettiği anları sosyal medya hesabından da paylaşan Arslan, Ataşehir'de "aile içi şiddet" suçu nedeniyle gözaltına alındı.

Babası Gazi Arslan'a darbettiği anları sosyal medya hesabından da paylaşan Arslan, Ataşehir'de "aile içi şiddet" suçu nedeniyle gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Arslan hakkında 'basit yaralama' suçundan tutuklama istendi. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ekincan Arslan tutuklandı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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