Ünlü Rapçi Sansar Salvo Babasına Şiddet Uyguladığı Anların Videosunu Sosyal Medyadan Paylaştı
Klipleri ile uyuşturucu kullanımına özendirmekten tutuklandıktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye olan ünlü rapçi Sansar Salvo babasına şiddet uygulayıp o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
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Sansar Salvo'nun sosyal medya hesabından paylaştığı video:
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Video kliplerinde uyuşturucuya özendirmek suçundan tutuklanmıştı.
Babasının ve ailesinin eski kız arkadaşının vefatına ilişkin imalarda bulunduğunu iddia eden Sansar Salvo, günlerdir sinir krizi geçirdiğini söyledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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