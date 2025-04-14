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Ünlü Rapçi Sansar Salvo Babasına Şiddet Uyguladığı Anların Videosunu Sosyal Medyadan Paylaştı

Ünlü Rapçi Sansar Salvo Babasına Şiddet Uyguladığı Anların Videosunu Sosyal Medyadan Paylaştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.04.2025 - 11:12 Son Güncelleme: 14.04.2025 - 11:20

Klipleri ile uyuşturucu kullanımına özendirmekten tutuklandıktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye olan ünlü rapçi Sansar Salvo babasına şiddet uygulayıp o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sansar Salvo'nun sosyal medya hesabından paylaştığı video:

Video kliplerinde uyuşturucuya özendirmek suçundan tutuklanmıştı.

Video kliplerinde uyuşturucuya özendirmek suçundan tutuklanmıştı.

Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan kliplerinde uyuşturucu kullanımına özendirdiği gerekçesi ile geçtiğimiz yıl Aralık ayında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış geçtiğimiz günlerde ise tahliye edilmişti.

Sosyal medya hesabından video paylaşımı yapan Sansar Salvo, bu kez babasına uyguladığı şiddetle sansasyon yarattı.

Babasının ve ailesinin eski kız arkadaşının vefatına ilişkin imalarda bulunduğunu iddia eden Sansar Salvo, günlerdir sinir krizi geçirdiğini söyledi.

Babasının ve ailesinin eski kız arkadaşının vefatına ilişkin imalarda bulunduğunu iddia eden Sansar Salvo, günlerdir sinir krizi geçirdiğini söyledi.

Ünlü rapçi, babasına ve ailesine hakaretlerde bulunurken babasına şiddet uygulayıp videoya çekti. 

Sansar Salvo, babasına uyguladığı şiddeti “Ailem ve babam namussuzdur. Eski kız arkadaşımın vefatıyla ilgili de çeşitli imalarda bulundular. Günlerdir sinir krizi geçiriyorum' diyerek açıkladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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