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Ezhel'in Bağışı Kabul Edilmedi: Kazandığı Parayı Vermek İstediği Vakıf Yardımı Kabul Etmedi

Ezhel'in Bağışı Kabul Edilmedi: Kazandığı Parayı Vermek İstediği Vakıf Yardımı Kabul Etmedi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.04.2025 - 09:00

Ünlü rapçi Ezhel, son günlerde yaptığı açıklamalarla yeniden gündemin merkezinde. Hakaret davalarını kazandığını duyuran sanatçı, tazminatı bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak bağış yaptığı vakıf Ezhel'in yardığımı geri çevirdi. 

Ezhel’den yanıt gecikmedi. 

İşte detaylar...

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Son zamanlarda siyasi çıkışları ve sert açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Ezhel, bu kez de açtığı hakaret davalarıyla ve yaptığı bağışla gündeme oturdu.

Son zamanlarda siyasi çıkışları ve sert açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Ezhel, bu kez de açtığı hakaret davalarıyla ve yaptığı bağışla gündeme oturdu.

Rap müziğin sivri dilli ismi, sosyal medyada kendisine terörist yakıştırması yapanlara karşı açtığı davaları kazandı. Ancak asıl olay, kazandığı tazminatın ardından başladı.

Davaları kazandığını sosyal medyada “Bana terörist, sempatizan diyenleri dava ederek para kazanmak” notuyla duyuran Ezhel, bu parayı yardım kuruluşlarına bağışlayacağını söyledi. İlk olarak Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’nı seçti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ancak beklemediği bir hamle geldi. Vakıf, yaptığı açıklamada Ezhel’in yardımını reddettiğini duyurdu.

Ancak beklemediği bir hamle geldi. Vakıf, yaptığı açıklamada Ezhel’in yardımını reddettiğini duyurdu.

Vakfın paylaşımı adeta sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. “Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz” ifadeleriyle Ezhel’in bağışı iade edileceği belirtildi. 

Bu sert açıklama sonrası gözler Ezhel’e çevrildi.

Ezhel’den cevap ise sakin ve kapsayıcı geldi.

Ezhel’den cevap ise sakin ve kapsayıcı geldi.

“Davetleri ve nezaketleri için teşekkür ederim. Memleketteki ilk konserime tüm gaziler ve şehit yakınları davetlidir” dedi.

Ardından bir paylaşım daha yaparak yeni bir yardım kuruluşuna bağış yaptığını duyurdu.

Ardından bir paylaşım daha yaparak yeni bir yardım kuruluşuna bağış yaptığını duyurdu.

“Bu sefer yardımın kime olduğu bende kalsın. Her ay bir yardım kuruluşu belirleyip beraber yardım edelim” sözleriyle de bir dayanışma çağrısı yaptı.

Sosyal medyada bu paylaşımlar kısa sürede gündem oldu. Kimileri Ezhel’in tutumunu desteklerken kimileri vakfın açıklamasını haklı buldu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Tehuti555

sıkılmış almanya'dan, yol yapıyor diye yorumladım. yoksa bağış yağacak kurum mu yok amq. menzil cemaatinin vakfına yollasaydın parayı oldu olacak.