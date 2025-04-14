Ezhel'in Bağışı Kabul Edilmedi: Kazandığı Parayı Vermek İstediği Vakıf Yardımı Kabul Etmedi
Ünlü rapçi Ezhel, son günlerde yaptığı açıklamalarla yeniden gündemin merkezinde. Hakaret davalarını kazandığını duyuran sanatçı, tazminatı bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak bağış yaptığı vakıf Ezhel'in yardığımı geri çevirdi.
Ezhel’den yanıt gecikmedi.
İşte detaylar...
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Son zamanlarda siyasi çıkışları ve sert açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Ezhel, bu kez de açtığı hakaret davalarıyla ve yaptığı bağışla gündeme oturdu.
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Ancak beklemediği bir hamle geldi. Vakıf, yaptığı açıklamada Ezhel’in yardımını reddettiğini duyurdu.
Ezhel’den cevap ise sakin ve kapsayıcı geldi.
Ardından bir paylaşım daha yaparak yeni bir yardım kuruluşuna bağış yaptığını duyurdu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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sıkılmış almanya'dan, yol yapıyor diye yorumladım. yoksa bağış yağacak kurum mu yok amq. menzil cemaatinin vakfına yollasaydın parayı oldu olacak.