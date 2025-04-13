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PuCCa, Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'ne Vedasının Ardından Açıklama Yapan Evrim Alasya'yı Tiye Aldı

PuCCa, Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'ne Vedasının Ardından Açıklama Yapan Evrim Alasya'yı Tiye Aldı

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.04.2025 - 00:22

Kızılcık Şerbeti'ne aniden veda eden Sibel Taşçıoğlu'nun ardından pek çok iddia ortaya atıldı. Diziden neden ayrıldığına dair teoriler sürerken, dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya kendisine veda paylaşımında bulunmayarak tepkilerin odağında yer almıştı. Tepki çekmesinin ardından sert bir açıklamada bulunup hakkında yorum yapanlara eleştiride bulunan Evrim Alasya'nın açıklamasını PuCCa tiye aldı.

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Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun ardından neden açıklama yapmadığını yaptığı 6 dakikalık konuşmayla açıklamıştı.

Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun ardından neden açıklama yapmadığını yaptığı 6 dakikalık konuşmayla açıklamıştı.

Evrim Alasya, 'Sibel'i o kadar seviyorum Sibel ile oynamaktan o kadar keyif aldım ki... Senaryo geldiğinde biz Sibel ile konuştuk. Bu kısmı bizi ilgilendirir, sizi ilgilendirmez. __Ne cümle kuracağımı, bu çamur karşısında derdimi nasıl anlatacağımı bilmiyorum. İşimi gücümü bıraktım, size kendimi anlatmak zorunda kalıyorum.

Kızılcık Şerbeti bir memleket meselesi değil. Sadece bir dizi. Orada olan biten sadece bizi ilgilendirir. Burada sizi ilgilendiren hiçbir şey yok. Öbürü paylaşmadı bir şey diye 'onunla küs' diye bir şey yoktur.' dedi.

Yazar ve sosyal medya fenomeni 'PuCCa' Pınar Işık, Evrim Alasya'nın bu açıklamasını tiye aldı.

Yazar ve sosyal medya fenomeni 'PuCCa' Pınar Işık, Evrim Alasya'nın bu açıklamasını tiye aldı.

PuCCa, 'Coğrafya hocası, derste arkadaşıma yazdığım notu yakalayıp beden hocası ve kendi hakkında yazdığım iğrenç şeyleri okuduktan sonra öğretmenler odasında azarlanıyor gibi tetiklendim.' dedi.

PuCCa'nın o paylaşımı 👇

PuCCa'nın o paylaşımı 👇

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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