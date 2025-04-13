PuCCa, Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'ne Vedasının Ardından Açıklama Yapan Evrim Alasya'yı Tiye Aldı
Kızılcık Şerbeti'ne aniden veda eden Sibel Taşçıoğlu'nun ardından pek çok iddia ortaya atıldı. Diziden neden ayrıldığına dair teoriler sürerken, dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya kendisine veda paylaşımında bulunmayarak tepkilerin odağında yer almıştı. Tepki çekmesinin ardından sert bir açıklamada bulunup hakkında yorum yapanlara eleştiride bulunan Evrim Alasya'nın açıklamasını PuCCa tiye aldı.
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Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun ardından neden açıklama yapmadığını yaptığı 6 dakikalık konuşmayla açıklamıştı.
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Yazar ve sosyal medya fenomeni 'PuCCa' Pınar Işık, Evrim Alasya'nın bu açıklamasını tiye aldı.
PuCCa'nın o paylaşımı 👇
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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