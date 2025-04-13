İlahi Adalet: Survivor'da Pınar'ın Asena'yı Elemesine Eşinden İmalı Paylaşımlar Gecikmedi
Survivor All Star-Gönüllüler'de dün akşam yayınlanan bölümde Asena Demirbağ elendi. Programın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Asena'nın elenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Üstelik tartışmalı olduğu isimlerden biri olan Pınar'a elenince bu elemenin etkisi epey büyüdü. Pınar'ın eşi Erhan Seçkin de Instagram hesabından imalı paylaşımlarda bulundu.
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Survivor All Star-Gönüllüler'de 12 Nisan Cumartesi yapılan düelloda elenen isim Asena Demirbağ oldu.
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Pınar'ın düelloyu kazanarak daha önce tartıştığı Asena'yı elemesinin ardından, eşi Erhan Seçkin imalı paylaşımlarda bulundu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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