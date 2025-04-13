İlahi Adalet: Survivor'da Pınar'ın Asena'yı Elemesine Eşinden İmalı Paylaşımlar Gecikmedi

Yarışmanın en olaylı isimlerinden biri olan Asena sık sık diğer yarışmacılarla tartışıyordu. Hikmet, Aycan ve Batuhan'ın düello sırasında demoralize ettiği Aycan, Pınar'la oynadığı oyunu kaybetti ve elendi.

Hikmet, Aycan ve Batuhan'ın tavırları tepki çekse de Asena'nın diğer yarışmacılarla sık sık tartışmaya girmesi sebebiyle sosyal medya adeta ikiye bölündü. Bu elenmeyi coşkuyla kutlayanlar kadar tavırlardan rahatsız olanlar da vardı.