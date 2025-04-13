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İlahi Adalet: Survivor'da Pınar'ın Asena'yı Elemesine Eşinden İmalı Paylaşımlar Gecikmedi

İlahi Adalet: Survivor'da Pınar'ın Asena'yı Elemesine Eşinden İmalı Paylaşımlar Gecikmedi

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.04.2025 - 20:09

Survivor All Star-Gönüllüler'de dün akşam yayınlanan bölümde Asena Demirbağ elendi. Programın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Asena'nın elenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Üstelik tartışmalı olduğu isimlerden biri olan Pınar'a elenince bu elemenin etkisi epey büyüdü. Pınar'ın eşi Erhan Seçkin de Instagram hesabından imalı paylaşımlarda bulundu.

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Survivor All Star-Gönüllüler'de 12 Nisan Cumartesi yapılan düelloda elenen isim Asena Demirbağ oldu.

Survivor All Star-Gönüllüler'de 12 Nisan Cumartesi yapılan düelloda elenen isim Asena Demirbağ oldu.

Yarışmanın en olaylı isimlerinden biri olan Asena sık sık diğer yarışmacılarla tartışıyordu. Hikmet, Aycan ve Batuhan'ın düello sırasında demoralize ettiği Aycan, Pınar'la oynadığı oyunu kaybetti ve elendi. 

Hikmet, Aycan ve Batuhan'ın tavırları tepki çekse de Asena'nın diğer yarışmacılarla sık sık tartışmaya girmesi sebebiyle sosyal medya adeta ikiye bölündü. Bu elenmeyi coşkuyla kutlayanlar kadar tavırlardan rahatsız olanlar da vardı.

Pınar'ın düelloyu kazanarak daha önce tartıştığı Asena'yı elemesinin ardından, eşi Erhan Seçkin imalı paylaşımlarda bulundu.

Pınar'ın düelloyu kazanarak daha önce tartıştığı Asena'yı elemesinin ardından, eşi Erhan Seçkin imalı paylaşımlarda bulundu.

Pınar Saka'nın müzisyen eşi, Asena'nın elenmesinin ardından Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Yaptığı paylaşımlar gündem oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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