Kızılcık Şerbeti'nde Kriz: Tartıştıkları İçin Çıkarıldığı İddia Edilen Sibel Taşçıoğlu'na Feyza Civelek Yorumu

Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz haftadan bu yana 'Pembe' krizi yaşanıyor. Ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun bir önceki hafta senaryoyu okurken diziden ayrılacağını öğrenmesinin ardından 11 Nisan Cuma akşamı yayınlanan bölümde ayrılık gerçekleşti. Ayrılığın etkisi sürerken, dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek ile anlaşmazlık yaşadığı için dizinin senaristi olan annesi Melis Civelek'in böyle bir hamlede bulunduğu iddia edildi.

Tüm bu yaşananların ardından gazeteci Birsen Altuntaş, Melis Civelek ile yaptığı röportajın ardından yaptığı açıklamayı yayınladı. Kızı Feyza Civelek de konuyla ilgili olarak ilk sözlerini bu haberin altına yorum yaparak söylemiş oldu.