onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nde Kriz: Tartıştıkları İçin Çıkarıldığı İddia Edilen Sibel Taşçıoğlu'na Feyza Civelek Yorumu

Kızılcık Şerbeti'nde Kriz: Tartıştıkları İçin Çıkarıldığı İddia Edilen Sibel Taşçıoğlu'na Feyza Civelek Yorumu

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.04.2025 - 18:27

Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz haftadan bu yana 'Pembe' krizi yaşanıyor. Ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun bir önceki hafta senaryoyu okurken diziden ayrılacağını öğrenmesinin ardından 11 Nisan Cuma akşamı yayınlanan bölümde ayrılık gerçekleşti. Ayrılığın etkisi sürerken, dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek ile anlaşmazlık yaşadığı için dizinin senaristi olan annesi Melis Civelek'in böyle bir hamlede bulunduğu iddia edildi. 

Tüm bu yaşananların ardından gazeteci Birsen Altuntaş, Melis Civelek ile yaptığı röportajın ardından yaptığı açıklamayı yayınladı. Kızı Feyza Civelek de konuyla ilgili olarak ilk sözlerini bu haberin altına yorum yaparak söylemiş oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'ne 96. bölümde veda etti.

Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'ne 96. bölümde veda etti.

Ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, 3 sezondur canlandırdığı Pembe karakterine veda etti. Ancak bu veda o kadar ani gerçekleşti ki kendisi de her konuşmasında 'Keşke başladığımız işi birlikte tamamlayabilseydik.' dedi. 

Bir hafta önce senaryoyu okurken öğrendiği ayrılığıyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. İddialardan biri de dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'le anlaşmazlık yaşadığı, bu yüzden de senarist annesi Melis Civelek'in bu kararı aldığı yönündeydi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Melis Civelek'le yaptığı röportajın ardından senaristin açıklamasını yayınladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Melis Civelek'le yaptığı röportajın ardından senaristin açıklamasını yayınladı.

Ünlü senarist, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

“Bu ayrılık tamamen bir hikâye meselesi… Sibel Taşçıoğlu'nu ‘Bizim İçin Şampiyon’ filmi ve ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde izlemiş, oyunculuğunu çok beğenmiştim. Ve 'Mutlaka çalışmalıyız' diyerek Sibel Taşçıoğlu’nun 'Kızılcık Şerbeti'nde olmasını isteyen zaten benim… 96 bölüm boyunca beraber çalıştık. Ancak 90. Bölüm itibariyle tekrara düştük. Hikâyede bir sıçrama yapmamız gerekiyordu. Farklı karakterlerin üzerine de ayrılık formülleri çalıştık ama en işlevsel ve evrilebilen hikâye Pembe’nin ölümüyle ortaya çıktı. Bir ay önce bu kararı verdik.

Her şeyden önce hikâyeyi devam ettirmekle yükümlüyüm. Benim bir oyuncuya 'Kaşının üstünde gözün var' deme lüksüm yok…

Feyza’yla (Civelek) da Sibel arasında asla bir problem yok. Feyza geçen günlerde ameliyat olduğunda hastaneye ilk gelenlerden biri Sibel’di. 96 hafta boyunca her bölüm 140 dakika dizi yazmak çok kolay değil. Daha bir kez bile kısa bir bölüm teslim etmedik. Ayrıca Pembe karakterini senaryo yarattı. Sibel şahane canlandırdı. Ancak Pembe karakterinin hikâyedeki görevi bitti. Şimdiki hedefimiz yine unutulmaz bir sezon finaliyle 103. bölümde sezonu kapatmak…”

Açıklamada Sibel Taşçıoğlu'nun Feyza Civelek'le bir sorun yaşamadığı bilgisi de yer aldı.

Açıklamada Sibel Taşçıoğlu'nun Feyza Civelek'le bir sorun yaşamadığı bilgisi de yer aldı.

Birsen Altuntaş'ın yayınladığı haberin ardından Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'ten jet hızıyla bir cevap geldi. Civelek, 'Böylelikle o cahil insanların önünü kesmiş oldun' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Darkest Darko

Ya dedikodusunu veya haberini yapacağınız insanlar en azından yetenek veya kalite sahibi olabilir mi rica etsem, sevgili Onedio? Valla şu bazlama suratlılarl... Devamını Gör