Veda Paylaşımı Yapmamıştı: Evrim Alasya'dan Sibel Taşçıoğlu Açıklaması Geldi
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun vedası herkesi üzmüştü. Öte yandan rol arkadaşı Evrim Alasya'nın sessizliği dikkat çekmiş ve sosyal medyada ikili arasında soğukluk olduğu iddia edilmişti. Evrim Alasya, bu söylentilere Instagram hesabı üzerinden yayınlandığı videoyla yanıt verdi.
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Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu, dün akşam (11 Nisan) yayınlanan bölümle diziye veda etti.
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Evrim Alasya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iddialara yanıt verdi.
İşte Evrim Alasya'nın o açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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