Veda Paylaşımı Yapmamıştı: Evrim Alasya'dan Sibel Taşçıoğlu Açıklaması Geldi

Sibel Taşçıoğlu için veda paylaşımı yapmadığı gerekçesiyle eleştirilen Alasya, 'Sibel'i o kadar seviyorum Sibel ile oynamaktan o kadar keyif aldım ki... Senaryo geldiğinde biz Sibel ile konuştuk. Bu kısmı bizi ilgilendirir, sizi ilgilendirmez.' dedi.

'Ne cümle kuracağımı, bu çamur karşısında derdimi nasıl anlatacağımı bilmiyorum. İşimi gücümü bıraktım, size kendimi anlatmak zorunda kalıyorum.

Kızılcık Şerbeti bir memleket meselesi değil. Sadece bir dizi. Orada olan biten sadece bizi ilgilendirir. Burada sizi ilgilendiren hiçbir şey yok. Öbürü paylaşmadı bir şey diye 'onunla küs' diye bir şey yoktur.