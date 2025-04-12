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Veda Paylaşımı Yapmamıştı: Evrim Alasya'dan Sibel Taşçıoğlu Açıklaması Geldi

Veda Paylaşımı Yapmamıştı: Evrim Alasya'dan Sibel Taşçıoğlu Açıklaması Geldi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.04.2025 - 18:17 Son Güncelleme: 12.04.2025 - 18:18

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun vedası herkesi üzmüştü. Öte yandan rol arkadaşı Evrim Alasya'nın sessizliği dikkat çekmiş ve sosyal medyada ikili arasında soğukluk olduğu iddia edilmişti. Evrim Alasya, bu söylentilere Instagram hesabı üzerinden yayınlandığı videoyla yanıt verdi.

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Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu, dün akşam (11 Nisan) yayınlanan bölümle diziye veda etti.

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu, dün akşam (11 Nisan) yayınlanan bölümle diziye veda etti.

Taşçıoğlu'nun 3 sezonun ardından diziye veda etmesi hem seyirci hem rol arkadaşlarını çok üzerken sosyal medyadan veda paylaşımları yağdı. Dizide Doğa'nın annesi Kıvılcım'ı canlandıran Evrim Alasya, sessiz kalıp veda paylaşımı yapmamasıyla dikkat çekerken X ve Instagram'dan bu konuda eleştirilere maruz kaldı.

Evrim Alasya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iddialara yanıt verdi.

Evrim Alasya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iddialara yanıt verdi.

Sibel Taşçıoğlu için veda paylaşımı yapmadığı gerekçesiyle eleştirilen Alasya, 'Sibel'i o kadar seviyorum Sibel ile oynamaktan o kadar keyif aldım ki... Senaryo geldiğinde biz Sibel ile konuştuk. Bu kısmı bizi ilgilendirir, sizi ilgilendirmez.' dedi.

'Ne cümle kuracağımı, bu çamur karşısında derdimi nasıl anlatacağımı bilmiyorum. İşimi gücümü bıraktım, size kendimi anlatmak zorunda kalıyorum.

Kızılcık Şerbeti bir memleket meselesi değil. Sadece bir dizi. Orada olan biten sadece bizi ilgilendirir. Burada sizi ilgilendiren hiçbir şey yok. Öbürü paylaşmadı bir şey diye 'onunla küs' diye bir şey yoktur.

İşte Evrim Alasya'nın o açıklaması:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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