Televizyondan YouTube'a Geçen Gazeteciler Ne Kadar Kazanıyor?

Geleneksel medyadan tanıdığımız birçok gazeteci artık içeriklerini YouTube üzerinden milyonlara ulaştırıyor. Ekranlardan ve gazete köşelerinden dijitale geçen bu isimler sadece özgürce yayın yapmanın değil, aynı zamanda ciddi gelirlerin de kapısını aralıyor.

YouTube’un sunduğu reklam gelirleri, katıl üyelikleri ve sponsor anlaşmaları sayesinde bu gazeteciler dijitalde büyük kazançlar elde ediyor. İşte 12punto'nun haberine göre, dijital medyada en çok kazanan 10 gazeteci: