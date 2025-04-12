Televizyondan YouTube'a Geçen Gazeteciler Ne Kadar Kazanıyor?
Kaynak: https://12punto.com.tr/gundem/galeri-...
Geleneksel medyadan tanıdığımız birçok gazeteci artık içeriklerini YouTube üzerinden milyonlara ulaştırıyor. Ekranlardan ve gazete köşelerinden dijitale geçen bu isimler sadece özgürce yayın yapmanın değil, aynı zamanda ciddi gelirlerin de kapısını aralıyor.
YouTube’un sunduğu reklam gelirleri, katıl üyelikleri ve sponsor anlaşmaları sayesinde bu gazeteciler dijitalde büyük kazançlar elde ediyor. İşte 12punto'nun haberine göre, dijital medyada en çok kazanan 10 gazeteci:
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Fatih Altaylı
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Cüneyt Özdemir
Nevşin Mengü
Yılmaz Özdil
Levent Gültekin
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Murat Yetkin
Memduh Bayraktaroğlu
Ruşen Çakır
Deniz Zeyrek
Özlem Gürses
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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