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Televizyondan YouTube'a Geçen Gazeteciler Ne Kadar Kazanıyor?

Televizyondan YouTube'a Geçen Gazeteciler Ne Kadar Kazanıyor?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.04.2025 - 12:03

Geleneksel medyadan tanıdığımız birçok gazeteci artık içeriklerini YouTube üzerinden milyonlara ulaştırıyor. Ekranlardan ve gazete köşelerinden dijitale geçen bu isimler sadece özgürce yayın yapmanın değil, aynı zamanda ciddi gelirlerin de kapısını aralıyor. 

YouTube’un sunduğu reklam gelirleri, katıl üyelikleri ve sponsor anlaşmaları sayesinde bu gazeteciler dijitalde büyük kazançlar elde ediyor. İşte 12punto'nun haberine göre, dijital medyada en çok kazanan 10 gazeteci:

Kaynak: https://12punto.com.tr/gundem/galeri-...
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Fatih Altaylı

Fatih Altaylı

Gazeteciliğin tartışmalı ve polemik dolu yüzü Fatih Altaylı, YouTube’daki yorumları ve analizleriyle dikkat çekiyor. Aylık gelirinin 15.000 ila 25.000 dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu da Türk Lirası bazında yaklaşık 950.000 TL’ye denk geliyor.

Cüneyt Özdemir

Cüneyt Özdemir

Dijital dönüşümün öncülerinden biri olan Cüneyt Özdemir, interaktif yayınları ve dış politika analizleriyle öne çıkıyor. Aylık gelirinin 7.000 ile 17.000 dolar arasında olduğu belirtiliyor; bu da yaklaşık 645.000 TL civarında.

Nevşin Mengü

Nevşin Mengü

Siyasi analizleri ve gündeme dair net yorumlarıyla bilinen Nevşin Mengü, YouTube’da da önemli bir takipçi kitlesine sahip. Kazancının 8.000 ila 14.000 dolar (yaklaşık 530.000 TL) arasında değiştiği tahmin ediliyor.

Yılmaz Özdil

Yılmaz Özdil

Kalemini YouTube’a taşıyan Özdil, içerikleriyle geniş bir kitleye ulaşıyor. Tahmini aylık geliri 15.000 - 25.000 dolar arasında; bu da yaklaşık 949.552,50 TL'ye tekabül ediyor.

Levent Gültekin

Levent Gültekin

Bağımsız yayıncılık anlayışıyla öne çıkan Gültekin, kanalından ortalama 9.250 Euro (yaklaşık 384.000 TL) gelir elde ediyor. Gelir, zaman zaman izlenmelere ve reklamlara göre artış gösteriyor.

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Murat Yetkin

Murat Yetkin

Derinlemesine siyasi analizleriyle bilinen Murat Yetkin, YouTube’dan 4.500 ila 13.600 dolar arasında (yaklaşık 516.619,18 TL) gelir elde ediyor.

Memduh Bayraktaroğlu

Memduh Bayraktaroğlu

Ayda milyonlarca izlenme alan Bayraktaroğlu, yalnızca reklamlardan 8.000 ila 12.000 dolar kazanıyor. Sponsorlar ve “Katıl” desteğiyle birlikte bu rakam daha da yukarı çıkabiliyor.

Ruşen Çakır

Ruşen Çakır

Ruşen Çakır’ın kanalında aylık 500.000 izlenmeye karşılık olarak 500 ila 2.000 dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor. Patreon ve sponsorluk destekleriyle bu rakam daha da yükseliyor.

Deniz Zeyrek

Deniz Zeyrek

Benzer izlenme rakamlarına sahip olan Deniz Zeyrek, sponsorlu içerikler ve bağışlarla birlikte aylık 1.000 ila 5.000 dolar kazanabiliyor.

Özlem Gürses

Özlem Gürses

Listenin zirvesinde yer alan Özlem Gürses’in 644 bin abonesi ve milyonları bulan izlenme sayısı dikkat çekiyor. Aylık tahmini geliri ise 24.200 ila 30.000 dolar arasında; bu da yaklaşık 1 milyon TL’nin üzerinde bir kazanca işaret ediyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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