Abartıldığı Kadar Var mı? Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke'i İzleyelim mi?

İzleyiciler hem duydukları hem de izledikleri karşısında sarsılırken, aile vloglarının ne kadar etik olduğu, çocukların bu içeriklerde nasıl konumlandırıldığı gibi konular yeniden gündeme geldi. Belgesel yalnızca bir suç hikayesini değil, aynı zamanda toplumsal bir sorunu masaya yatırıyor.

Bu nedenle izlemeye değer. Sizin ilginizi çekti mi? Yorumlarda buluşalım...