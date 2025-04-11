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Abartıldığı Kadar Var mı? Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke'i İzleyelim mi?

Abartıldığı Kadar Var mı? Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke'i İzleyelim mi?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.04.2025 - 14:16

Son günlerde sosyal medyada özellikle influencer'ların paylaşım yaptığı ve gündeme yerleşen Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke belgeselini merak edenler varsa bu belgeseli izleyelim mi, neden bu kadar çok izleniyor tüm detayları paylaştık!

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Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke konusu ne?

Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke konusu ne?

'Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke' belgeseli, uzun yıllar boyunca “mükemmel aile” imajıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ruby Franke’in karanlık yüzünü gün yüzüne çıkarıyor. 27 Şubat 2025’te Hulu ve Disney+ platformlarında yayınlanan üç bölümlük bu etkileyici yapım, yalnızca ilk haftasında 7,9 milyon izlenmeye ulaşarak platform tarihine adını yazdırdı.

Ruby Franke, YouTube’daki “8 Passengers” isimli kanalında aile yaşamını gözler önüne sererek 2,5 milyonluk bir takipçi kitlesi edinmişti. Ancak bu parıltılı ekran görüntülerinin ardında bambaşka bir gerçek saklıydı. Ağustos 2023’te 12 yaşındaki oğlunun zincirlerini kırarak komşusundan yardım istemesiyle, çocukların sistematik olarak aç bırakıldığı ve fiziksel istismara maruz kaldığı dehşet verici detaylar ortaya çıktı. Bu olay sonrasında Ruby Franke ve ortağı Jodi Hildebrandt, çocuk istismarı suçlamalarıyla gözaltına alındı ve mahkumiyetle sonuçlanan bir dava süreci başladı.

Peki gerçekten abartıldığı kadar var mı? İzleyelim mi?

Peki gerçekten abartıldığı kadar var mı? İzleyelim mi?

Belgesel gerçek bir hikayeden alıntı ve ilk ağızdan anlatımlar içeriyor. Bu nedenle oldukça vurucu.

'Devil in the Family', ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan Franke ailesi üyeleriyle yapılan çarpıcı röportajlara yer veriyor. Ruby Franke’nin eşi Kevin Franke ile büyük çocukları Shari ve Chad, yaşadıkları travmayı ve bu süreçte sessiz kalmanın ağırlığını izleyiciyle paylaşıyor.

Gerçek görüntüler ve şoke eden bir yaşanmışlık.

Gerçek görüntüler ve şoke eden bir yaşanmışlık.

Belgesel, '8 Passengers' kanalından alınan ve daha önce gün yüzüne çıkmamış saatlerce süren görüntülerle izleyiciyi Franke ailesinin evine konuk ediyor.

Belgeselin ana teması sosyal medya gerçekliği, tam da şu günlerde tartışmamız gereken şeylerden biri değil mi?

Belgeselin ana teması sosyal medya gerçekliği, tam da şu günlerde tartışmamız gereken şeylerden biri değil mi?

Görünenle gerçeğin sıklıkla birbirine karıştığı dijital çağda, belgesel önemli bir soru soruyor: Sosyal medya fenomenliği uğruna ne kadar ileri gidilebilir?

Belgeselin yayınlanmasının ardından sosyal medya adeta ayağa kalktı.

Belgeselin yayınlanmasının ardından sosyal medya adeta ayağa kalktı.

İzleyiciler hem duydukları hem de izledikleri karşısında sarsılırken, aile vloglarının ne kadar etik olduğu, çocukların bu içeriklerde nasıl konumlandırıldığı gibi konular yeniden gündeme geldi. Belgesel yalnızca bir suç hikayesini değil, aynı zamanda toplumsal bir sorunu masaya yatırıyor.

Bu nedenle izlemeye değer. Sizin ilginizi çekti mi? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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