Abartıldığı Kadar Var mı? Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke'i İzleyelim mi?
Son günlerde sosyal medyada özellikle influencer'ların paylaşım yaptığı ve gündeme yerleşen Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke belgeselini merak edenler varsa bu belgeseli izleyelim mi, neden bu kadar çok izleniyor tüm detayları paylaştık!
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Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke konusu ne?
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Peki gerçekten abartıldığı kadar var mı? İzleyelim mi?
Gerçek görüntüler ve şoke eden bir yaşanmışlık.
Belgeselin ana teması sosyal medya gerçekliği, tam da şu günlerde tartışmamız gereken şeylerden biri değil mi?
Belgeselin yayınlanmasının ardından sosyal medya adeta ayağa kalktı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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