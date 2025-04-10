Ünlü Oyuncu Başrolde: "Kürk Mantolu Madonna" Filmi Geliyor!
Kaynak: https://ankahaber.net/haber/detay/kur...
Sabahattin Ali'nin ölümsüz eseri 'Kürk Mantolu Madonna' film oluyor. Geçtiğimiz yıl çıkan haberlere göre, Raif Efendi karakterine başarılı oyuncu hayat verecekti. İşte filmle ilgili tüm detaylar...
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Senarist Yiğit Güralp, Sabahattin Ali'nin kült romanı Kürk Mantolu Madonna’yı beyaz perdeye uyarlıyor.
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Sabahattin Ali’nin ailesiyle de temas kuruldu.
Filmin başrolünde Salih Bademci'nin adı geçmişti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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