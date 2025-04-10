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Ünlü Oyuncu Başrolde: "Kürk Mantolu Madonna" Filmi Geliyor!

Ünlü Oyuncu Başrolde: "Kürk Mantolu Madonna" Filmi Geliyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.04.2025 - 19:36

Sabahattin Ali'nin ölümsüz eseri 'Kürk Mantolu Madonna' film oluyor. Geçtiğimiz yıl çıkan haberlere göre, Raif Efendi karakterine başarılı oyuncu hayat verecekti. İşte filmle ilgili tüm detaylar...

Kaynak: https://ankahaber.net/haber/detay/kur...
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Senarist Yiğit Güralp, Sabahattin Ali'nin kült romanı Kürk Mantolu Madonna’yı beyaz perdeye uyarlıyor.

Senarist Yiğit Güralp, Sabahattin Ali'nin kült romanı Kürk Mantolu Madonna’yı beyaz perdeye uyarlıyor.

Daha önce 'Ayla', 'Sınav' ve 'Uzun Hikaye' gibi geniş kitlelere ulaşan yapımlarda imzası bulunan Güralp, bu özel projeyi edebi eserin ruhuna sadık kalarak sinemaya taşıyacaklarını belirtiyor.

ANKA Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Güralp, uzun zamandır hayata geçirilemeyen bu projeye başlamanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Yönetmen koltuğunda bir Türk ismin yer alacağını söyleyen Güralp, Cannes ve Berlin Film Festivalleri'ne katılım planları yaptıklarını açıkladı.

Sabahattin Ali’nin ailesiyle de temas kuruldu.

Sabahattin Ali’nin ailesiyle de temas kuruldu.

1943’te yayımlanan eser, İkinci Dünya Savaşı öncesinin Berlin’inde geçiyor. Film, Raif Efendi ile Maria Puder arasındaki derin ve sıra dışı ilişki üzerinden yalnızlık, yabancılaşma, içsel çatışma ve aşk gibi evrensel temaları sinema diliyle anlatmayı hedefliyor.

Filmin başrolünde Salih Bademci'nin adı geçmişti.

Filmin başrolünde Salih Bademci'nin adı geçmişti.
www.ntv.com.tr

Geçtiğimiz yıl çıkan haberlere göre, Raif Efendi karakterine başarılı oyuncu Salih Bademci hayat verecek. Bademci müjdesini seyircisine Birsen Altuntaş duyurmuştu.

Siz filmi izler misiniz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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