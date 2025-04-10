Dünyayı Unutacaksınız! Atmosferiyle Hipnotize Eden 15 Film Önerisi
Dünyayı Unutacaksınız! Atmosferiyle Hipnotize Eden 15 Film Önerisi
Bazı filmler hikâye anlatmaz, seni içine çeker. İzlerken zamanı unutursun; sahneler geçmez, akar. Bu liste, sinemayı sadece “izlemek” değil, “deneyimlemek” isteyenlere… Gürültüden uzak, akışa teslim olmaya hazırsan, hoş geldin.
İşte seni dünyadan koparacak, zihninin derinliklerinde yankılanacak 15 atmosferik film...
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1. The Fall (2006)
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2. Only Lovers Left Alive (2013)
3. Her (2013)
4. Blade Runner 2049 (2017)
5. In the Mood for Love (2000)
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6. Stalker (1979)
7. A Ghost Story (2017)
8. The Assassin (2015)
9. Melancholia (2011)
10. The Handmaiden (2016)
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11. Under the Skin (2013)
12. The Double Life of Veronique (1991)
13. The Spirit of the Beehive (1973)
14. Columbus (2017)
15. Dreams (1990)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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