Dünyayı Unutacaksınız! Atmosferiyle Hipnotize Eden 15 Film Önerisi

Uzak bir gelecekte, ismi anılmayan bir ülkede geçer hikâye. Dünya dışı bir cismin düşmesiyle ortaya çıkan “Zone” adlı gizemli bir bölge, herkesin dikkatini çeker. İçeriye yalnızca rehberler eşliğinde girilebilen bu alanda, dilekleri gerçekleştiren bir oda olduğu söylenir. Bir yazar, bir bilim insanı ve bir rehber, bu söylentinin izinde tehlikeli bir yolculuğa çıkar.