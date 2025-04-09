Acele Koca Aranıyor Filminde Şaşırtan İddia: Türkan Şoray O Sahnede Dublör Kullanmış!
Acele Koca Aranıyor Filminde Şaşırtan İddia: Türkan Şoray O Sahnede Dublör Kullanmış!
Yeşilçam sevdalıları 1975 yılında yayınlanan Acele Koca Aranıyor filmini hatırlarlar. Bu filmde bir TikTok kullanıcısının yaptığı paylaşıma göre başrolünde oynayan Türkan Şoray yerine dublörü kullanılmış. Kullanıcı o sahneyi de paylaşarak hepimizin merakını giderdi. Biz de sizinle paylaşalım istedik. İşte, Şoray'ın iddiaya göre dublör kullandığı o sahne...
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Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'ın efsane filmi Acele Koca Aranıyor bir unutulmazdı.
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Peki, bu romantik komedi tadındaki filmde dublör kullanıldığını duymuş muydunuz?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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