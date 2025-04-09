TikTok'ta '@eskiler.hep.guzeldi' adlı hesabın paylaşımına göre filmde İzmir'de çekilecek bir sahne olmuş. Ancak usta oyuncu Türkan Şoray iddiaya göre, İzmir'e gidemeyince mecburen yerine dublörü kullanılmış. Şoray'ın yerine kimin oynayacağı da epey mesele olmuş. Ekibin araştırmaları sonucu İzmir'de eğitim gören ve o dönem bir üniversite öğrencisi olan Güleda Eltutar, Şoray'a benzerliği sayesinde rolü kapmış.

İzlerken hiç fark etmediğimiz o sahneyi de paylaşan TikTok kullanıcısı bu bilgiyle hepimizi şaşırtmayı başardı doğrusu.