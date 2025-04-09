onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Acele Koca Aranıyor Filminde Şaşırtan İddia: Türkan Şoray O Sahnede Dublör Kullanmış!

Acele Koca Aranıyor Filminde Şaşırtan İddia: Türkan Şoray O Sahnede Dublör Kullanmış!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
09.04.2025 - 20:53 Son Güncelleme: 09.04.2025 - 21:15

Yeşilçam sevdalıları 1975 yılında yayınlanan Acele Koca Aranıyor filmini hatırlarlar. Bu filmde bir TikTok kullanıcısının yaptığı paylaşıma göre başrolünde oynayan Türkan Şoray yerine dublörü kullanılmış. Kullanıcı o sahneyi de paylaşarak hepimizin merakını giderdi. Biz de sizinle paylaşalım istedik. İşte, Şoray'ın iddiaya göre dublör kullandığı o sahne...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'ın efsane filmi Acele Koca Aranıyor bir unutulmazdı.

Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'ın efsane filmi Acele Koca Aranıyor bir unutulmazdı.

1975 yılında Muzaffer Arslan'ın yönetmenliğinde çekilen film uzun süre adından söz ettirdi. Başrollerini Türkan Şoray, Bülent Kayabaş ve Deniz Erkanat paylaştığı film izleyenlerin hala hatırlarında yer alıyor.

Film, avukat Abdi'nin (Bülent Kayabaş) karısı Melike'nin (Türkan Şoray) bir uçak kazasında kaybolduğunu sanmasıyla başlıyor. Beş yıl boyunca karısından haber alamayan Abdi, hayatına devam etmeye karar vererek Azra (Deniz Erkanat) adlı bir kadınla evlenmek üzere hazırlıklara başlıyor. Ancak nikah günü, öldüğünü sandığı karısı Melike aniden ortaya çıkıyor ve tahmin edersiniz ki olaylar epey karışıyor.

Peki, bu romantik komedi tadındaki filmde dublör kullanıldığını duymuş muydunuz?

Peki, bu romantik komedi tadındaki filmde dublör kullanıldığını duymuş muydunuz?

TikTok'ta '@eskiler.hep.guzeldi' adlı hesabın paylaşımına göre filmde İzmir'de çekilecek bir sahne olmuş. Ancak usta oyuncu Türkan Şoray iddiaya göre, İzmir'e gidemeyince mecburen yerine dublörü kullanılmış. Şoray'ın yerine kimin oynayacağı da epey mesele olmuş. Ekibin araştırmaları sonucu İzmir'de eğitim gören ve o dönem bir üniversite öğrencisi olan Güleda Eltutar, Şoray'a benzerliği sayesinde rolü kapmış.

İzlerken hiç fark etmediğimiz o sahneyi de paylaşan TikTok kullanıcısı bu bilgiyle hepimizi şaşırtmayı başardı doğrusu.

Gelin o sahneye birlikte bakalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın