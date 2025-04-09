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Erbil'e Giden Burak Özçivit "Bir Kürt Filminde Oynamayı Düşünür müsünüz?" Sorusuna Yanıt Verdi!

Erbil'e Giden Burak Özçivit "Bir Kürt Filminde Oynamayı Düşünür müsünüz?" Sorusuna Yanıt Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
09.04.2025 - 14:40

Şimdilerde Kuruluş Osman dizisiyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu Burak Özçivit hem dizi projelerinin de hem de markaların favori isimlerinden oldu. Pek çok markayla yüksek meblağlara anlaşma yaptığı bilinen ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde de yüzü olduğu inşaat şirketinin projesi için Kuzey Irak'a gitmişti. 

Yoğun ilgi gören Burak Özçivit muhabirlerin sorularını yanıtlarken 'Bir Kürt filminde de oynar mısınız?' sorusuna da ilk kez yanıt verdi.

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atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin başrolü olan Burak Özçivit rol aldığı yapımlar kadar reklam anlaşmalarıyla da sıkça adından söz ettiriyor.

atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin başrolü olan Burak Özçivit rol aldığı yapımlar kadar reklam anlaşmalarıyla da sıkça adından söz ettiriyor.
abcgazetesi.com.tr

Fahriye Evcen'le olan evliliği, aile yaşamı, yaptığı açıklamalarla sıkça dikkat çeken ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. 

Sıkça yurt dışında kameralara poz veren Burak Özçivit geçtiğimiz günlerde de uçak pozu paylaşmış ardından da Kuzey Irak'a gitmişti. 

Ünlü bir inşaat firmasının projesinde reklam yüzü olan Özçivit Erbil'de oldukça yoğun ilgi gördü.

Detaylar:

Projenin basın toplantısında kendisine sorulan sorulara da tek tek yanıt verdi.

Projenin basın toplantısında kendisine sorulan sorulara da tek tek yanıt verdi.

Bir basın mensubunun kendisine yönelttiği “Kürt filminde oynar mısınız?' sorusuna cevap veren Burak Özçivit “Benim işimde en önemli konulardan biri senaryodur. Senaryo iyiyse üzerine konuşuruz” yanıtını verdi.

O anları da buradan izleyebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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