Erbil'e Giden Burak Özçivit "Bir Kürt Filminde Oynamayı Düşünür müsünüz?" Sorusuna Yanıt Verdi!

Şimdilerde Kuruluş Osman dizisiyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu Burak Özçivit hem dizi projelerinin de hem de markaların favori isimlerinden oldu. Pek çok markayla yüksek meblağlara anlaşma yaptığı bilinen ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde de yüzü olduğu inşaat şirketinin projesi için Kuzey Irak'a gitmişti.

Yoğun ilgi gören Burak Özçivit muhabirlerin sorularını yanıtlarken 'Bir Kürt filminde de oynar mısınız?' sorusuna da ilk kez yanıt verdi.