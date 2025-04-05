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İnşaat Firmasının Reklam Yüzü Olmuştu: Burak Özçivit'in Kuzey Irak Ziyareti Dikkat Çekti!

İnşaat Firmasının Reklam Yüzü Olmuştu: Burak Özçivit'in Kuzey Irak Ziyareti Dikkat Çekti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
05.04.2025 - 21:19

Kuruluş Osman dizisinde rol alan Burak Özçivit ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da bir hayli popüler. Çeşitli projelerle ülke ülke gezen ünlü oyuncu bu sefer de Kuzey Irak'a gitti. Reklam yüzü olduğu bir inşaat firmasının yeni projesi için Erbil'e uçan Özçivit gazetecilerle de konuştu. Yoğun ilgi gören Burak Özçivit 'Kürtçe bilmiyorum, bundan sonra buraya çok gidip geleceğim' ifadelerini kullandı.

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atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde 'Osman Bey' karakterine hayat veren Burak Özçivit ülkemizin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde 'Osman Bey' karakterine hayat veren Burak Özçivit ülkemizin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Fahriye Evcen'le olan evliliği, oğullarıyla olan kareleriyle sıkça magazin gündeminde yer alan Burak Özçivit hem rol aldığı yapımlarla hem de dikkat çeken açıklamalarıyla sıkça dikkatleri üzerine çekiyor. 

Bundan birkaç gün önce bir uçak pozunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, yine yeni bir projeyle karşımıza çıktı. 

Ülkemizde olduğu kadar, başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere birçok yerde de hayli popüler olan Burak Özçivit bu sefer soluğu Kuzey Irak'ta aldı.

Bir inşaat firmasının projesinde reklam yüzü olan Burak Özçivit'in Erbil ziyareti kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Bir inşaat firmasının projesinde reklam yüzü olan Burak Özçivit'in Erbil ziyareti kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Uçaktan indiği gibi otele gelen ardından da proje kapsamında gazetecilerle sohbet eden ünlü oyuncu kendisine yöneltilen soruları tek tek cevapladı. 

Basının yoğun ilgisiyle karşılaşan başarılı oyuncu, bir muhabirin sorusu üzerine 'Kürtçe bilmiyorum, bundan sonra buraya çok gidip geleceğim' ifadelerini kullandı.

Özçivit toplantının ardından ülkeyi keşfetmek için geziye çıkarak Erbil Kalesi'ni ziyaret etti.

İşte o anlar...

Burak Özçivit uçaktan iner inmez oldukça yoğun bir ilgiyle karşılandı!

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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