İnşaat Firmasının Reklam Yüzü Olmuştu: Burak Özçivit'in Kuzey Irak Ziyareti Dikkat Çekti!

Fahriye Evcen'le olan evliliği, oğullarıyla olan kareleriyle sıkça magazin gündeminde yer alan Burak Özçivit hem rol aldığı yapımlarla hem de dikkat çeken açıklamalarıyla sıkça dikkatleri üzerine çekiyor.

Bundan birkaç gün önce bir uçak pozunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, yine yeni bir projeyle karşımıza çıktı.

Ülkemizde olduğu kadar, başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere birçok yerde de hayli popüler olan Burak Özçivit bu sefer soluğu Kuzey Irak'ta aldı.