İnşaat Firmasının Reklam Yüzü Olmuştu: Burak Özçivit'in Kuzey Irak Ziyareti Dikkat Çekti!
İnşaat Firmasının Reklam Yüzü Olmuştu: Burak Özçivit'in Kuzey Irak Ziyareti Dikkat Çekti!
Kuruluş Osman dizisinde rol alan Burak Özçivit ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da bir hayli popüler. Çeşitli projelerle ülke ülke gezen ünlü oyuncu bu sefer de Kuzey Irak'a gitti. Reklam yüzü olduğu bir inşaat firmasının yeni projesi için Erbil'e uçan Özçivit gazetecilerle de konuştu. Yoğun ilgi gören Burak Özçivit 'Kürtçe bilmiyorum, bundan sonra buraya çok gidip geleceğim' ifadelerini kullandı.
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atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde 'Osman Bey' karakterine hayat veren Burak Özçivit ülkemizin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
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Bir inşaat firmasının projesinde reklam yüzü olan Burak Özçivit'in Erbil ziyareti kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.
İşte o anlar...
Burak Özçivit uçaktan iner inmez oldukça yoğun bir ilgiyle karşılandı!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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