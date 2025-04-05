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Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Bir Kitapçıya Giderek "Ben Recaizade Mahmut Ekrem'in Torunuyum" Dedi

Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Bir Kitapçıya Giderek "Ben Recaizade Mahmut Ekrem'in Torunuyum" Dedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.04.2025 - 18:34

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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, son günlerde yaptığı paylaşımlarla olay oluyor bildiğiniz üzere. Boykot konusunda yaşadığı kafa karışıklığı, sevgili olmak isteyenlerden CV istemesi derken şimdi de yaptığı bir kitapçı ziyaretiyle takipçilerini şaşırttı.Derin Talu'nun ablası Deren Talu yaptığı bir paylaşımla, aile büyüklerinin kökenlerini anlatmış, Talu kardeşlerin büyük dedelerinin Recaizade Mahmut Ekrem olduğu ortaya çıkmıştı. 

Derin Talu bir kitapçıya giderek Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası kitabını sordu. Ardından Recaizade Mahmut Ekrem'in torunu olduğunu söyleyen Derin Talu ile kitapçı arasında kısa bir sohbet yaşandı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Deren Talu, Mustafa Kemal Atatürk, büyük büyük dedesi Ercüment Ekrem Talu ve Sabiha Gökçen'in bir arada olduğu bir fotoğraf paylaşmıştı.

Deren Talu, Mustafa Kemal Atatürk, büyük büyük dedesi Ercüment Ekrem Talu ve Sabiha Gökçen'in bir arada olduğu bir fotoğraf paylaşmıştı.

Deren Talu, aynı zamanda soyadlarının Atatürk tarafından verildiğini de belirtti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Osman

🤢🤢🤮🤮

Osman

sabetay sevinin torunu olmayasın

.

ne yapmaya çalıştı şimdi anlam veremedim. garip ,saçma ötesi , hatta ... uygun kelimeyi bulamadım