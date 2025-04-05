Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, son günlerde yaptığı paylaşımlarla olay oluyor bildiğiniz üzere. Boykot konusunda yaşadığı kafa karışıklığı, sevgili olmak isteyenlerden CV istemesi derken şimdi de yaptığı bir kitapçı ziyaretiyle takipçilerini şaşırttı.Derin Talu'nun ablası Deren Talu yaptığı bir paylaşımla, aile büyüklerinin kökenlerini anlatmış, Talu kardeşlerin büyük dedelerinin Recaizade Mahmut Ekrem olduğu ortaya çıkmıştı.

Derin Talu bir kitapçıya giderek Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası kitabını sordu. Ardından Recaizade Mahmut Ekrem'in torunu olduğunu söyleyen Derin Talu ile kitapçı arasında kısa bir sohbet yaşandı.