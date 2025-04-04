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Gökhan Özoğuz'un Son Dönemde Yaşananlara Dair Yorumları Gündem Oldu: "Kimseye İnancım Kalmadı"

Gökhan Özoğuz'un Son Dönemde Yaşananlara Dair Yorumları Gündem Oldu: "Kimseye İnancım Kalmadı"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.04.2025 - 21:47

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile birlikte Türkiye'de hareketli bir süreç başladı. 19 Mart sabahı gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 4 günlük gözaltı sürecinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşananlara Türkiye'nin dört bir yanından tepki sesleri yükselirken, ünlü isimler de tepkilerini gösterdi. 

Toplumsal olaylara sessiz kalmamasıyla tanınan Gökhan Özoğuz'a da yaşananlar ile ilgili yorumu soruldu. Hiç kimseye güveni kalmadığını söyleyen Özoğuz 'Kendimi çok apolitik hissediyorum.' dedi.

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Gökhan Özoğuz, Türk müzik dünyasının en renkli ve enerjik isimlerinden biri.

Gökhan Özoğuz, Türk müzik dünyasının en renkli ve enerjik isimlerinden biri.

Sahne performansları, sıra dışı tarzı ve güçlü sesiyle geniş kitlelere ulaşmayı başarmış olan Özoğuz, Athena grubunun da kurucu üyelerinden. Müzik kariyerine 1987 yılında başlayan sanatçı, rock ve ska tarzındaki eserleriyle tanınıyor. Kendisi son yıllarda ise O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda. 

Genel olarak siyasi söylemlerden bulunmakta çekinmeyen Özoğuz'un son yorumu ise oldukça tepki çekti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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