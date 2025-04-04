Gökhan Özoğuz'un Son Dönemde Yaşananlara Dair Yorumları Gündem Oldu: "Kimseye İnancım Kalmadı"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile birlikte Türkiye'de hareketli bir süreç başladı. 19 Mart sabahı gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 4 günlük gözaltı sürecinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşananlara Türkiye'nin dört bir yanından tepki sesleri yükselirken, ünlü isimler de tepkilerini gösterdi.

Toplumsal olaylara sessiz kalmamasıyla tanınan Gökhan Özoğuz'a da yaşananlar ile ilgili yorumu soruldu. Hiç kimseye güveni kalmadığını söyleyen Özoğuz 'Kendimi çok apolitik hissediyorum.' dedi.