Gökhan Özoğuz'un Son Dönemde Yaşananlara Dair Yorumları Gündem Oldu: "Kimseye İnancım Kalmadı"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile birlikte Türkiye'de hareketli bir süreç başladı. 19 Mart sabahı gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 4 günlük gözaltı sürecinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşananlara Türkiye'nin dört bir yanından tepki sesleri yükselirken, ünlü isimler de tepkilerini gösterdi.
Toplumsal olaylara sessiz kalmamasıyla tanınan Gökhan Özoğuz'a da yaşananlar ile ilgili yorumu soruldu. Hiç kimseye güveni kalmadığını söyleyen Özoğuz 'Kendimi çok apolitik hissediyorum.' dedi.
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Gökhan Özoğuz, Türk müzik dünyasının en renkli ve enerjik isimlerinden biri.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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