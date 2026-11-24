OECD'de Çalışılan Saat Başına En Fazla Ekonomik Değer Üreten 10 Ülke
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Bir ülkenin ne kadar zengin olduğu kadar, o zenginliği kaç saat çalışarak ürettiği de önemli. Bu listede OECD Verimlilik Veri Tabanı'ndaki 'çalışılan saat başına GSYH' göstergesini kullandık: Ülkenin bir yılda ürettiği toplam değer, toplam çalışma saatine bölünüyor ve fiyat farkları dikkate alınarak (satın alma gücü paritesiyle) cari dolara çevriliyor. Veriler 2024 yılına ait ve yalnızca bu veri setinde yer alan OECD üyelerini kapsıyor; Türkiye için bu veri setinde karşılaştırılabilir bir değer bulunmuyor.
1. İrlanda: Saatte 167,1 dolar
2. Norveç: Saatte 141,7 dolar
3. Lüksemburg: Saatte 139,6 dolar
4. Danimarka: Saatte 112,4 dolar
5. Belçika: Saatte 108,9 dolar
6. İsviçre: Saatte 108,1 dolar
7. Avusturya: Saatte 102,4 dolar
8. Hollanda: Saatte 102,1 dolar
9. ABD: Saatte 100,1 dolar
10. Almanya: Saatte 99,9 dolar
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