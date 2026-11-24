Bir ülkenin ne kadar zengin olduğu kadar, o zenginliği kaç saat çalışarak ürettiği de önemli. Bu listede OECD Verimlilik Veri Tabanı'ndaki 'çalışılan saat başına GSYH' göstergesini kullandık: Ülkenin bir yılda ürettiği toplam değer, toplam çalışma saatine bölünüyor ve fiyat farkları dikkate alınarak (satın alma gücü paritesiyle) cari dolara çevriliyor. Veriler 2024 yılına ait ve yalnızca bu veri setinde yer alan OECD üyelerini kapsıyor; Türkiye için bu veri setinde karşılaştırılabilir bir değer bulunmuyor.