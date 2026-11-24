Referans orandaki 0,17 puanlık düşüş, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarına da yansıyacak. Böylece kredi kartı dönem borcunun tutarına göre belirlenen faiz oranları 1 Aralık'tan itibaren daha düşük seviyelerde uygulanacak.

TCMB'nin yayımladığı yeni faiz tablosuna göre, dönem borcu 30 bin TL'nin altında olan kredi kartlarında aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,25'ten yüzde 3,08'e inecek. Bu grupta azami gecikme faiz oranı da yüzde 3,55'ten yüzde 3,38'e düşecek.

Dönem borcu 30 bin TL ile 180 bin TL arasında olan kredi kartlarında azami akdi faiz yüzde 3,75'ten yüzde 3,58'e, azami gecikme faizi ise yüzde 4,05'ten yüzde 3,88'e gerileyecek.

Dönem borcu 180 bin TL'nin üzerinde olan kredi kartlarında ise azami akdi faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e, gecikme faiz oranı yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e indirilecek. Bu son gruptaki oranlar, dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için de geçerli olacak.