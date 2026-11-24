Merkez Bankası'ndan Yeni Kredi Kartı Kararı: Kredi Kartı Faizleri Düşürüldü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankaların kredi kartı işlemlerinde uygulayabileceği azami faiz oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oranını 1 Aralık 2026 itibarıyla yüzde 2,94'e düşürdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde bankaların uygulayabileceği azami faiz oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oranı aşağı çekti. Kasım 2023'ten bu yana yüzde 3,11 seviyesinde bulunan referans oran, 1 Aralık 2026 itibarıyla yüzde 2,94 olarak uygulanacak.
Nakit avans ve KMH faizleri de düşecek!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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