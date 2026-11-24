Akşam yemeğinden sonra eşiniz kollarını sıvayıp bulaşığa giriyor, siz de mutfak kapısında durup bir süre onu izliyorsunuz. Reddit'te kadınlara sorulan 'Eşinizin farkında olmadan yaptığı en çekici şey ne?' sorusuna gelen cevapların çoğu böyle sıradan anlardan çıkmış.