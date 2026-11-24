Merdiven Taşırken, Gitar Çalarken, Köpekle Oynarken: Eşlerinin En Çekici Halini Anlatan 14 Kişi
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Akşam yemeğinden sonra eşiniz kollarını sıvayıp bulaşığa giriyor, siz de mutfak kapısında durup bir süre onu izliyorsunuz. Reddit'te kadınlara sorulan 'Eşinizin farkında olmadan yaptığı en çekici şey ne?' sorusuna gelen cevapların çoğu böyle sıradan anlardan çıkmış.
1. Gömleğinin ya da kazağının kollarını katladığı an bana çok çekici geliyor.
2. Bana iltifat etmesi, "Aferin sana" demesi çok hoşuma gidiyor.
3. Başka kadınları bilemem ama eşim, mutfağı temizlerken çok çekici göründüğümü söylüyor.
4. Konuşurken yavaşça gülümsediğinde gamzeleri ortaya çıkıyor. Hem tatlı hem de çok çekici oluyor.
5. Çok yorulduğum günlerde bana masaj yapıyor. Eskiden masörmüş, her seferinde eriyip gidiyorum.
6. Alet kemerimi taktığım an eşim gözünü benden ayıramıyor. Ben de "Ne bakıyorsunuz hanımefendi?" diye takılıyorum.
7. Ben yaşamadım ama yakın bir arkadaşım, eşi bir müzik aleti çalmaya başlayınca bayıldığını söylemişti.
8. İşaret dili öğretmeniyim. Eski sevgilim ellerimi çok sevdiğini, işaret diliyle konuşurken çok çekici olduğumu söylerdi.
9. Üniformasını giymesi bile yetiyor.
10. Buluşmada içeceğini yudumlarken bile göz temasını bozmayan erkekleri seviyorum.
11. Tuhaf gelecek ama eşimin bir iş için merdiven taşımasına bayılıyorum. Ne zaman ona trip atsam evde tamir edilecek bir şey çıkıyor.
12. Erkeklerin hayvanlarla oynaması çok tatlı. Böyle bir an gördüğümde gözümde bir anda yükseliyorlar.
13. Arabada yan yana oturup konuştuğumuz, bazen bağıra bağıra şarkı söylediğimiz anlar bana huzur veriyor.
14. Eşimi o kadar seviyorum ki hiçbir şey yapmasına gerek yok. Öylece yürümesi, orada olması bile yetiyor.
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