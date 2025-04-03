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Bir İçerik Üreticisi Cem Yiğit Üzümoğlu Başta Olmak Üzere Tüm Ülke İçin “Özgür” Kelimesinin Kökenini Açıkladı

Bir İçerik Üreticisi Cem Yiğit Üzümoğlu Başta Olmak Üzere Tüm Ülke İçin “Özgür” Kelimesinin Kökenini Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.04.2025 - 21:07

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Özgürlük, hayatımızın en temel ve en önemli değerlerinden biri. İnsanın kendini ifade edebilmesi, düşüncelerini özgürce dile getirebilmesi ve hayatını kendi istek ve arzuları doğrultusunda yönlendirebilmesi, bu kavramın bize sunduğu imkanlardan sadece birkaçı. Bireylerin ve toplumların gelişiminde, ilerlemesinde ve mutluluğunda önemli bir role sahip olan özgürlük, aynı zamanda demokrasinin de vazgeçilmez bir unsuru. Peki 'özgür' kelimesi nereden geliyor. 

'neredengeliyo' isimli sosyal medya hesabından kelimelerin kökenlerini anlatan Yiğit Hadi İrde, başta Cem Yiğit Üzümoğlu olmak tüm ülkemiz için “özgür” kelimesinin nereden geldiğini anlattı.

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Geçtiğimiz gün 2 Nisan günü yapılacak boykot için yaptığı çağrı sonrası oyuncu Aybüke Pusat'ın, rol aldığı Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılmış, ardından tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Geçtiğimiz gün 2 Nisan günü yapılacak boykot için yaptığı çağrı sonrası oyuncu Aybüke Pusat'ın, rol aldığı Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılmış, ardından tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Duruma pek çok oyuncu da tepki gösterdi. Tepki gösterenler arasında Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde oynayan Cem Yiğit Üzümoğlu'ydu.

Pek çok değerli ödülü bulunan aşarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun destek açıklamasının ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

Pek çok değerli ödülü bulunan aşarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun destek açıklamasının ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

Aralarında Kubilay AkaBarış Atay, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin de bulunduğu Oyuncu Sendikası üyeleri Üzümoğlu'na destek olmak için Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Cem Yiğit Üzümoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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