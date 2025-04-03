Özgürlük, hayatımızın en temel ve en önemli değerlerinden biri. İnsanın kendini ifade edebilmesi, düşüncelerini özgürce dile getirebilmesi ve hayatını kendi istek ve arzuları doğrultusunda yönlendirebilmesi, bu kavramın bize sunduğu imkanlardan sadece birkaçı. Bireylerin ve toplumların gelişiminde, ilerlemesinde ve mutluluğunda önemli bir role sahip olan özgürlük, aynı zamanda demokrasinin de vazgeçilmez bir unsuru. Peki 'özgür' kelimesi nereden geliyor.

'neredengeliyo' isimli sosyal medya hesabından kelimelerin kökenlerini anlatan Yiğit Hadi İrde, başta Cem Yiğit Üzümoğlu olmak tüm ülkemiz için “özgür” kelimesinin nereden geldiğini anlattı.