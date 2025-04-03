Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Muse grubunun 11 Haziran'da Festival Park Yenikapı'da sahne alacağı haberi hayranlarını oldukça heyecanlandırmıştı. Konseri düzenleyecek olan DBL Entertainment'ın sahibi Abdulkadir Özkan'ın Özgür Özel'in boykot çağrısı için 'vatan haini' yorumu yaptığının öğrenilmesi boykotu da beraberinde getirdi. Organizasyon şirketinin konserleri bir bir iptal oldu. Ane Brun, ardından Muse grubu Türkiye'de verecekleri konserleri iptal etti.

Muse grubunun 2015 yılında çıkan klibindeki bir detay yeniden hatırlandı. Polis şiddeti, para hırsı, savaş gibi meselelerin ele alındığı klipte Ahmet Davutoğlu'nun bir görüntüsü de yer alıyor.