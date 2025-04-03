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Türkiye'deki Konserini İptal Eden 'Muse'un Defector Klibindeki Ahmet Davutoğlu Detayı Yeniden Hatırlandı

Türkiye'deki Konserini İptal Eden 'Muse'un Defector Klibindeki Ahmet Davutoğlu Detayı Yeniden Hatırlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.04.2025 - 19:30

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Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Muse grubunun 11 Haziran'da Festival Park Yenikapı'da sahne alacağı haberi hayranlarını oldukça heyecanlandırmıştı. Konseri düzenleyecek olan DBL Entertainment'ın sahibi Abdulkadir Özkan'ın Özgür Özel'in boykot çağrısı için 'vatan haini' yorumu yaptığının öğrenilmesi boykotu da beraberinde getirdi. Organizasyon şirketinin konserleri bir bir iptal oldu. Ane Brun, ardından Muse grubu Türkiye'de verecekleri konserleri iptal etti.

Muse grubunun 2015 yılında çıkan klibindeki bir detay yeniden hatırlandı. Polis şiddeti, para hırsı, savaş gibi meselelerin ele alındığı klipte Ahmet Davutoğlu'nun bir görüntüsü de yer alıyor.

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Pek çok toplumsal konuda eleştirel sözlere sahip olan şarkının klibinde, Obama ve BM üyeleri gibi farklı yüzler de yer alıyor.

Pek çok toplumsal konuda eleştirel sözlere sahip olan şarkının klibinde, Obama ve BM üyeleri gibi farklı yüzler de yer alıyor.

Şarkının sözleri;

Özgür

Evet, özgürüm

Tüm o tahriklerinizden...

Benim beynimi yıkayamazsınız

İşte orada bir probleminiz var

Özgür

Evet, özgürüm

Toplumunuzdan...

Beni kontrol edemezsiniz

Ben bir arızayım

Güçlü ve asla yenilmez olduğunu sanıyorsun

Fakat imparatorluğun parçalara ayrılıyor

Benim zayıf olduğumu düşünmüştün

İşte orada yanıldın

Gözlerime bak:

Ben bir arızayım

Özgür

Evet, özgürüm

Tüm o tahriklerinizden...

Benim beynimi yıkayamazsınız

İşte orada bir probleminiz var

Özgür

Evet, özgürüm

Toplumunuzdan...

Beni kontrol edemezsiniz

Ben bir arızayım

Kanın mavi akıyor ve aklın yeşile dönmüş

Göbeğin sapsarı

Tahtının yıkılamayacak kadar yüksekte olduğuna inanıyorsun

Tahtının yıkılışını izleyeceğiz

Arıza biri tarafından...

Özgür

Evet, özgürüm

Tüm o tahriklerinizden...

Benim beynimi yıkayamazsınız

İşte orada bir probleminiz var

Özgür

Evet, özgürüm

Toplumunuzdan...

Beni kontrol edemezsiniz

Ben bir arızayım

Ben bir arızayım

Özgür

Evet, özgürüm

Tüm o tahriklerinizden...

Benim beynimi yıkayamazsınız

İşte orada bir probleminiz var

Özgür

Evet, özgürüm

Toplumunuzdan...

Beni kontrol edemezsiniz

Ben bir arızayım

Klibin tamamını buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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